衛福部新化分院冒濃煙 59名患者驚魂獲安置

衛福部台南醫院新化分院今天中午驚傳火警，台南消防局緊急趕往，發現地下室有陣陣濃煙，消防隊員忙阻絕排煙，同時協助安置患者，59名患者無人受困，警消初步調查，起火點疑為地下室機房配電盤起火，詳細原因仍待進一步釐清。

火警發生在中午12點35分，消防局119勤務中心獲報，緊急調派新化、山上、南科、新市等消防分隊趕至，共有13車、28人投入灌救，當時不少人已逃出戶外，消防隊員架起水線，冒險進入地下一樓搜索，屋內有明火散發濃煙，消防隊員急將門關閉，阻絕濃煙往上竄。