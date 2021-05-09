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衛福部新化分院冒濃煙 59名患者驚魂獲安置
衛福部台南醫院新化分院今天中午驚傳火警，台南消防局緊急趕往，發現地下室有陣陣濃煙，消防隊員忙阻絕排煙，同時協助安置患者，59名患者無人受困，警消初步調查，起火點疑為地下室機房配電盤起火，詳細原因仍待進一步釐清。
火警發生在中午12點35分，消防局119勤務中心獲報，緊急調派新化、山上、南科、新市等消防分隊趕至，共有13車、28人投入灌救，當時不少人已逃出戶外，消防隊員架起水線，冒險進入地下一樓搜索，屋內有明火散發濃煙，消防隊員急將門關閉，阻絕濃煙往上竄。
消防隊員仔細搜索，發現起火點地下室機房，疑配電盤起火蔓延，悶燒面積約60平方公尺，下午1點56分控制火勢，2點4分將火勢撲滅。消防隊員忙灌救，也及時協助安撫59名患者情緒，許多患者頻頻感謝打火弟兄適時相助，對於這起醫院悶燒仍驚魂不已。
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