警界好聲音！清水分局巡佐詞曲「媽媽底加」新作感人

今天是母親節，台中市清水警分局交通組巡佐王江浪上月才完成的「幸福的劇本」新歌，被清水警分局母親節影片拿去當配樂，歌聲真摯動人。他說小時候常聽到母親說「媽媽底加」（閩南語，媽媽在這裡），令人安心，「感謝媽媽對阮永遠的保護」。

王江浪的母親生了9名子女，目前和他的一位姊姊同住，其他兄弟姐妹都住在離老家很近的地方，可就近照顧和探視媽媽，他說，每天早上上班前，他都會繞到老家探視媽媽，喊一聲「媽」再去警局，如果當天不用加班，下班時也會再去老家看媽媽，如果有朋友或同事送他美食，他第一個想到就是給媽媽吃，每次買好料也是媽媽第一優先，他常告訴子女「阿嬤沒吃到，你們也吃不到」。

從小愛唱歌的王江浪，常參加歌唱比賽，他弟弟王江發也是閩南語歌手，他日前也創作一首閩南語歌「阮憨憨仔等」，讓弟弟錄製發片。王江浪父親4年多前去世，他首次創作歌曲紀念父親，上月，母親節將到前，他突然想到小時候常聽到母親講的一句話「媽媽底加」，讓他安心放心，靈感一來，很快就完成「幸福的劇本」新詞曲。

王江浪弟弟也愛唱歌，以前家中有卡拉OK，兄弟在客廳唱，母親在廚房邊煮菜一邊跟著哼。今天是母親節，不過，王江浪昨天就和兄弟姊妹，每人各準備二道美食，帶到老家提前祝媽媽過節快樂。他感謝母親和全家人緊密在一起，一家知足和樂，這份親情是世上最美的，家人的感情，就是最平凡的幸福，孝順母親，更是為人子女應該做的事。

幸福的劇本 詞曲:王江浪

細漢 牽阮走 講免驚 媽媽底加

投前ㄟ路恰陡 甭免驚 我ㄟ牽你行

孝順是幸福的劇本 按怎扮你自己擔

樓頂的神明廳 不時有你ㄟ身影 一個人三支香

認真ㄟ目周

天頂的月娘光 像你溫暖的雙手 攬對子無休捆

用盡青春歲月只剩皺紋甲白頭毛

媽媽我有一句話想對你講

感謝你對阮ㄟ照顧

感謝你對阮永遠的保護