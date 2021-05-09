影／偷走店家香菸後再度犯案 店家加裝監視器漏餡

台南市安平老街店家遭竊香菸，警方獲報後發現，店家打烊後，因第二天還要營業，僅用塑膠布遮蓋住商品，方便其明天營業，經員警建議加裝監視錄影器後，吳姓竊嫌再度犯案，警方根據監視錄影畫面，循線將吳嫌法辦。

謝姓店家本月4日向警方報案失竊20包香菸，警方獲報後著手調查，但老社區監視器裝設寥寥無幾，警方遂積極實施安全檢測工作，勸導店家加裝監視器，以確保店家安全維護，店家聽取警方建議，立即加裝監視器，增強周遭治安安全網。

安平所長楊博超於案件追查過程機敏比對發現，吳姓犯嫌（20歲）曾因深夜檢獲手錶到派出所備案記錄，商家聽取警方意見裝設新監視器後，發現竊嫌二度至店家竊取23包香菸，警訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，吳習於深夜遊走安平地區，發現該店家打烊後仍將香菸置放於路邊僅用帆布遮蔽，他落網後表示，因有抽菸習性且沒菸抽時，索性隨手入內竊取香菸使用。

分局長甘炎民說，警方以「治安風水師」為民眾周遭店家安全檢測服務，增加必要的監控設備，使民間能有效與警方監錄系統互補，形成綿延治安監控網絡，以降低治安死角，有效打擊犯罪。

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