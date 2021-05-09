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悲傷母親節…基隆漁船大火 兄弟跳船至今下落不明
基隆籍「漁富888」漁船6日在馬祖東引東北方海域火燒船，船長余國明、輪機長余佳祥兄弟失蹤至今。今天是母親節，余母3天來憂心忡忡；家屬希望國家派遣直升機，擴大搜救能量，傳回好消息。
海巡署艦隊分署表示，6日接獲通報即調連江艦及4艘100噸級巡防艇前往搜救，7日持續維持1艦4艇，昨天和今天仍有1艦2艇在現場搜尋。
艦隊分署指出，案發位置為海峽中線以西，距離台灣本島達122浬，並非我方直升機可有效執行搜尋任務範圍。
漁富888漁船6日下午在東引東北方86浬火燒船，余姓兄弟試圖滅火。船上9名印尼漁工跳船後，2兄弟最後才跳。9名漁工分由兩艘貨輪救起，但余姓兄弟下落不明。救難單位搜尋到今天下午1點，仍未找到人。
余國明的妹妹說，救人事不宜遲，事故發生後，船東聯繫20多船漁船前往搜救，對岸也有友人船隻協助。海面搜尋效率一定比空中搜尋低，希望國家搜救中能派直升機加入救援。
艦隊分署表示，基隆海巡隊昨天曾和家屬說明搜救艦艇派遣狀況，並提供搜救規劃區域圖與家屬討論。家屬可隨時反應需求，艦隊分署會持續滾動檢討搜救事宜。
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