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男清晨闖超商涉亮菜刀搶劫 得手1萬多元騎車逃逸

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

蘇姓男子今年4月闖進新北市淡水區一家便利商店，亮出菜刀搶劫，喝令店員把現金裝進束口袋內，得手1萬多元後騎機車逃逸。店員報案後，警方循線追捕蘇男到案，蘇僅剩下6千多元現金。士林地檢署偵結，依攜帶凶器強盜罪嫌起訴。

起訴指出，蘇男今年4月22日清晨5點15分許，在淡水區的一家便利商店，用左手拿著菜刀，蓄意亮出菜刀給店員看，威脅店員交出店內全部現金，店員看到菜刀嚇得不敢抗拒，隨即依照指示拿出1萬6874元現金，放進蘇男拿出的束口袋內，蘇得手後旋即騎機車逃逸。

店員在蘇男離去後隨即報案，警方調閱監視器畫面循線追查蘇的逃亡路線，查獲蘇男到案，並查扣作案用的菜刀、安全帽、衣物、手套、束口袋及剩餘的6133元現金。檢方認為，蘇男涉犯攜帶凶器強盜罪，依法提起公訴。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

淡水 強盜

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