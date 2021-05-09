男清晨闖超商涉亮菜刀搶劫 得手1萬多元騎車逃逸

蘇姓男子今年4月闖進新北市淡水區一家便利商店，亮出菜刀搶劫，喝令店員把現金裝進束口袋內，得手1萬多元後騎機車逃逸。店員報案後，警方循線追捕蘇男到案，蘇僅剩下6千多元現金。士林地檢署偵結，依攜帶凶器強盜罪嫌起訴。

起訴指出，蘇男今年4月22日清晨5點15分許，在淡水區的一家便利商店，用左手拿著菜刀，蓄意亮出菜刀給店員看，威脅店員交出店內全部現金，店員看到菜刀嚇得不敢抗拒，隨即依照指示拿出1萬6874元現金，放進蘇男拿出的束口袋內，蘇得手後旋即騎機車逃逸。