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農婦車拋錨遇好心老闆 送12根茄子成為最好母親節禮物

聯合報 / 記者蔡維斌陳苡葳／雲林即時報導

今天是母親節，雲林縣虎尾鎮從事衛浴廚具的負責人王德民沒放假，仍親自上工準備到北港幫人裝修廚具，半路遇上一位老農婦向他招手，他停車一問，方知老人家載著一箱茄子，準備送給嘉義溪口的廟免引結緣，不料機車拋錨，假日機車行都休息，王德民二話不說，不惜耽誤工作，連人帶車將老婦送至目的地，老婦抓一把12根茄子讓他帶回送給母親，作為母親節禮物，他媽媽得知茄子的來歷後，直稱這是歷年最好最美的母親節禮物。

虎尾鎮一家衛浴廚具的老闆王德民，今天因逢母親節，員工都放假，他親自幫客戶送貨裝修，今早他開著貨車戴著廚具準備往港幫客戶裝修，他沿著北港溪防汛道，在靠近元長各段，忽然路旁有位農婦向他招手。

王德民心想老婦可能遇上困難，就停車詢問，這名老農婦向他說，她從二崙鄉油車村戴著自己種的茄子，準備送到嘉義溪口的開元宮結緣，就是要送給信徒吃平安，不料途中機車拋錨，因地方她不熟，前不著村後不著落，希望能幫她請機車師傅來修車。

王德民感念老人家辛苦一路從雲林二崙要騎到嘉義送茄子，少說也上百公里路程，他深為感動，尤其今天是母親節，老婦不在家慶祝，還辛苦幫神明送物品。於是他對老婦說，今天是假日很多機車行都休息「我送你去！」

王德民先打電話向北港的客戶致歉，說臨時有事，裝修就改下午。他就連人帶車加上茄子，戴著老婦到遠在數十公里外的嘉義目的地，並幫忙找當地機車行修車，為老婦圓願，老婦心中萬般感激，隨手抓了一把茄子送他。

王德民帶著老婦送的12根茄子回家，心想媽媽最愛吃茄子，他一時忙也沒時間幫媽媽買禮物，就把茄子送給母親當母親節禮物，網友不但感動也不斷誇讚王德民為老婦解難的義行，他也笑說，能幫別人確實是開心的事，只希望媽媽別嫌棄茄子當禮物「太單薄」。王媽媽知道這茄子的來歷，直稱這是全台灣最好、最美的母親節禮物。

老農婦要把自己種的茄子送至嘉義的廟結緣，半路車拋錨向人招手求援，遇上開貨車的好心老闆，耽誤工作幫老婦圓願，十分感人。記者蔡維斌／翻攝
老農婦要把自己種的茄子送至嘉義的廟結緣，半路車拋錨向人招手求援，遇上開貨車的好心老闆，耽誤工作幫老婦圓願，十分感人。記者蔡維斌／翻攝
老農婦感心王老闆的義行，沒什麼可感謝，就隨手抓一把茄子送王老闆表達感謝，王就把這12根茄子當禮物送給母親當母親節禮物，網友直稱這是台灣最美的風景。記者蔡維斌／攝影
老農婦感心王老闆的義行，沒什麼可感謝，就隨手抓一把茄子送王老闆表達感謝，王就把這12根茄子當禮物送給母親當母親節禮物，網友直稱這是台灣最美的風景。記者蔡維斌／攝影

母親節 嘉義

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