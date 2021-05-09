捷警大數據 偷拍或性騷擾案忠孝復興站最多

中央社 / 台北9日電

北市警方今天指出，分析近5年捷運偷拍或性騷擾案發生最多的站體前3名，依序為忠孝復興站、台北車站和忠孝新生站。

台北市警察局捷運警察隊今天發布新聞稿表示，大台北捷運每天旅運量高達220萬人次，已成民眾最主要的大眾運輸工具，大數據分析近5年偷拍或性騷擾案件，發生最多的站體前3名依序是忠孝復興站、台北車站、忠孝新生站，均為旅運量較高的轉運站，且性騷擾案以車廂、電扶梯最多，偷拍涉犯的妨害秘密案則以電扶梯、站體進出口最多。

另，依發生時段分析，性騷擾案以上午6至10時最多，妨害秘密案則以晚間6至10時最多，都是上下班時段人潮密集，歹徒容易下手所致。

捷警隊說，已針對這些大數據分析資料，規劃16個重點站體守望及車廂巡邏勤務、加強累犯建檔辨識、建立捷運站務人員緊急影像調閱窗口，以利案件發生時能立即保全證據順利偵破。

為有效防制捷運系統的偷拍狼或襲胸（臀）怪客，捷警隊指出，利用累犯資料庫分析，今年3月順利偵破捷運性騷犯嫌7旬簡姓老翁。

另，今年3月大直站發生女學生遭襲胸案，台北捷運公司站務人員協助調閱影像及辨識犯罪通報，讓警方得以將犯嫌攔查到案，提供婦女搭乘捷運安全環境。

捷警隊提醒，民眾在尖峰時刻或上下車廂與電扶梯時，應隨時保持警覺並適度以隨身物品與他人隔絕，既可自保也能免於彼此爭議，但若感覺遭到侵犯，最好立即出聲制止，並尋求周遭旅客協助，可直接按壓車廂門邊緊急按鈕通報站務人員。

捷運 車廂 偷拍

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