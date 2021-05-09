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「火神」演消防日常 傑出女消有感：差點錯過兒子表演

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

最近熱評如潮的台劇「火神的眼淚」中，消防員張志遠（林柏宏飾）再10分鐘就要下班，接到救護任務還是馬上出勤。電視播到這段，擁有3個孩子的消防員黃文芹不禁嘆「這就是消防日常啊」。

桃園市消防局桃園分隊女隊員黃文芹，10年消防員資歷，今年3月獲桃園市傑出女性公務員，育有3個兒子，跟祖父母住在苗栗老家，為了多陪孩子，她跟丈夫每天2地通勤。休假時喜歡帶小孩走跳，找家附近的消防栓和滅火器、了解學校裡的AED功用、避難逃生標示的位置等等。

黃文芹說，做消防是隨時待命，就算快下班也必須立刻出勤。有一日，幼稚園大班的兒子興奮告訴自己，隔天上午10點的才藝表演，「媽媽一定要來」。黃文琴心想，自己上午8點下班，駕車從桃園回到苗栗，時間很充裕，一口答應。

沒想到，警鈴在黃文芹下班前一刻響起，儘管是一般救護任務，也順利送患者到醫院，但從送醫、寫紀錄表，到最後清點耗材等，一切就緒後出發時已經9點，在車上的她十分焦急，擔心與兒子失約。

幸好黃文芹在表演開始後5分鐘順利趕到，在台上演出的兒子看到媽媽到場，不禁嘴角失守，結束後更一直告訴身旁同學，自己的媽媽是消防，「未來也想當消防」，讓黃文芹笑得合不攏嘴。

黃文芹休假時喜歡帶小孩到戶外走跳。圖／黃文芹提供
黃文芹休假時喜歡帶小孩到戶外走跳。圖／黃文芹提供
桃園分隊女隊員黃文芹，3月獲桃市傑出女公務員。圖／桃園分隊提供
桃園分隊女隊員黃文芹，3月獲桃市傑出女公務員。圖／桃園分隊提供
任務結束，黃文芹正在清點耗材。圖／桃園分隊提供
任務結束，黃文芹正在清點耗材。圖／桃園分隊提供

消防員 患者

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