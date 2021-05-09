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中壢老婦公車搭錯方向 樹林警協助返家趕過母親節

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導

1名家住桃園市中壢的婦人昨日欲搭車返家卻搭到新北市板橋方向的公車，熱心民眾發現後通報公車上有迷失老人，在樹林分局山佳派出所員警協助下，婦人成功返家，趕上和家人過母親節

警方獲報找到婦人後，婦人一時答不出自己的身分，只知道住在中壢要回家，員警先安排婦人到派出所休息並提供茶水詢問，婦人說詞反覆，透過警政系統後才確認婦人身分，並連絡上家人到派出所接婦人回家。

婦人女兒表示，婦人從上午7時擅自跑出門後就下落不明，家人十分心急一直要找都找不到，直到接到警方電話，才知道婦人跑到樹林，幸好沒有在母親節前夕發生任何意外。

樹林分局提醒，若家中有失智症、身心障礙或走失紀錄的長輩，可以向社會局申請愛心手鍊，或在長輩衣物身上繡聯絡方式，以防長輩走失找不到人。

樹林分局山佳派出所協助走失婦人與家人團聚。圖／樹林分局提供
樹林分局山佳派出所協助走失婦人與家人團聚。圖／樹林分局提供

公車 母親節

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