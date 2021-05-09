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男童學柔道被摔成近腦死 媽許母親節心願：只要你醒來
台中7歲黃姓男童學柔道被摔成近腦死，至今仍在加護病房昏迷，已昏迷17天，母親在臉書PO上他去年寫給媽媽的母親節賀卡，求兒子醒來，就是母親節最好的禮物。
男童的母親在臉書說，很感謝這段日子，大家對她兒子帷帷的關心及祝福，「您們所送的祈福香火、花、玩具等等，我們都有收到，非常感謝大家」。
她說，這段時間也很感恩豐原醫院副院長張醫師，各科醫師及加護病房的護理師，謝謝大家對帷帷照顧及疼愛；她說+以前從電視上看到關於孩子被虐待的新聞，她都很氣憤，也從沒想過這種事情卻發生在自己身上，事情發生到現在已經2個多禮拜，「帷帷ㄧ直很努力的在求生存，我也一直正面鼓勵帷帷，但每次到夜深人靜時，我就好難過，想到我的小寶貝躺在病床上，身上插滿許多的管子，不論我如何跟他說話，他都不理會我，我的心就好痛好痛。」
男童母親寫著「寶貝：你說你在練習歌曲，要在母親節唱給媽媽聽，你是不是該醒過來，實現你的的承諾呢，媽媽今年的母親節禮物，只要你醒來，抱抱媽咪，媽咪就會好開心，好幸福」
她說今天是母親節將，她代替帷帷祝福天下母親，母親節快樂，最後還註明，「帷帷外星人，去年明明是母親節，你故意寫成生日快樂，注音還寫錯，真是敗給你（生ㄕㄥ 做ㄗㄨㄛˋ）」。
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