高雄路口擦撞他車衝入騎樓 子彈散落車內駕駛跑了
高雄市四維一路及福德三路口今清晨4時35分許，有兩車在路口發生車禍。其中，白色轎車撞擊後駕駛未等警方到場就棄車逃逸，警方獲報後到場，在車上找到多枚子彈，經調閱沿途監視器畫面，已掌握肇事駕駛身分全面追緝中。
警方調查，遭撞的黑色轎車，沿四維一路由東向西行駛，另輛白客車則沿福德三路由北向南行駛，但白車行經四維、福德路口時卻闖紅燈與黑色Uber計程車碰撞，白車因車速較快衝撞力道過大，波及一旁民宅導致鐵捲門損壞，所幸駕駛黑車的陳姓司機輕傷並無大礙。
白車駕駛在事發後，未等警方到場就棄車往四維路方向逃逸，警方抵達後，在車內前後腳踏墊、座椅，發現散落約有10多枚未擊發子彈，立即移置保管該車，經苓雅分局偵查隊鑑識小隊進行採證後送驗，鑑定是否具有殺傷力。
警方表示，全案已成立專案小組沿線擴大調閱監視器，目前已掌握肇事逃逸駕駛身分，並全力追緝犯嫌到案說明。
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