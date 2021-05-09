首季死亡人數六都最低 北市警宣導交安：為母保重

根據內政部警政署統計，台北市今年1至3月，每10萬人口事故死亡人數0.69人，為六都最低，事故防制成效良好；由於今天是母親節，包括台北市中正一警分局、大安警分局，都在轄區的公園及知名景點、商圈，宣導行人交通事故防制，警方也祝福並致敬天下所有的母親：「媽媽請保重，母親節闔家平安快樂」!

中正一分局表示，近期「交通安全宣導團」針對行人交通安全宣導「火力全開」，清晨在轄內公園「捕獲在地野生媽媽」、此外也配合沅陵街商圈「點亮沅陵彩燈節，我愛媽咪歡喜周」，針對陪母親來逛街的民眾，加強事故防制心法，希望媽媽在辛苦照顧家庭之餘，也要注意交通安全，行經路口時，小心左右來車，才能避免發生交通事故。

警方表示，對於母親而言，最好的禮物就是「看到孩子平平安安」。中正一警分局傳授行人用路四大撇步，「停等紅燈，向內靠」、「秒數不夠，下次過」、「專心走路，不滑機」、「面向來車，靠邊走」；守護自己平安回家路，讓母親安心放心歡度佳節。

大安警分局也利用這兩天的母親節周末，配合轄內各里辦公室舉辦母親節活動，加強高齡行人交通安全意識、汽機車族行車守法觀念，警方特地選擇轄內公園、市場、車潮聚集處所，規劃三組同仁，三個時間、三個地點，進行交通安全宣導，也讓伴隨母親參與佳節活動的小朋友，從小認識交通安全的重要性。