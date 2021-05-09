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基隆民宅暗夜竄出火舌 獨居老婦人不在家逃過一劫
基隆市中正路580巷1戶民宅今天凌晨發生火警，暗夜中火舌自窗戶竄出。消防局獲報派員前往灌救，約半小時撲滅火勢。住在屋內的老婦人今晚不在家，無人傷亡。起火原因由消防局火災調查科人員鑑識中。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天凌晨0點25分接獲報案，中正區中正路580巷內1戶民宅2樓起火，隨即調派中正、信二、信義分隊共出動15輛各式消防救護車輛、32名消防人員前往搶救。
消防員抵達現場時，看到火舌自火場竄出，迅速布設水線灌救，凌晨零點49分回報已由陽台進入2樓現場控制火勢，又4分鐘後將火撲滅，進行殘火處理。
據了解，這戶民宅平時有名老婦人獨居，當晚她未住在家裡，無人受傷、受困。2樓民宅約26坪，起火燃燒面積約2坪，起火原因待調查。
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