高市前議長女兒回應糾紛 台灣基進狠酸：沒擔當

已故高雄市議長許崑源女兒許采蓁準備接棒參選2022苓雅、前金、新興區市議員，持續勤跑基層，要爭取認同。本報資料照片 有意投入2022市議員選戰的高雄市前議長許崑源女兒許采蓁，6日偕一名鄰長挨家挨戶發送康乃馨，因獸醫院婉拒門口供停車，遭鄰長怒罵「是在囂張什麼？」店內監視器畫面被放上網路引發熱議。許采蓁今晚透過臉書回應，自己是今天才得知此事，得知第一時間登門致歉，也獲得對方諒解，許感嘆媒體斷章取義，「希望我是被栽贓誣衊的最後一位受害者」。

對於許采蓁的回應，台灣基進組織部主任李雨蓁狠酸「要出來就要有點擔當，幕僚問題就是我們的問題，既然都要繼承政治衣缽了，如果連這種事都要切割，到底還能承擔多少事呢？」

許采蓁發文寫到，5月6日發送康乃馨時發生一段意外插曲，因為她平時以機車當代步工具，停放機車造成熱心民眾與獸醫院產生衝突， 衝突事件是在她離去後，她當下並不知情，今天才得知此事，得知後第一時間便趕赴獸醫院致歉，也感謝獸醫院院長諒解。

許也感嘆，部分媒體以斷章取義及扭曲事實方式對她栽贓誣衊，台灣需要的是更多包容及愛心，希望自己是被栽贓誣衊的最後一位受害者。

對於這一糾紛，台灣基進連番發文狠批，新聞部副主任陳子瑜說，此事暴露地方政治最真實一面及政二代難以解決的問題，表面上面孔換成年輕人，但整個服務團隊、行事風格依舊相同。台灣基進高雄黨部組織部主任周則宇表示，還沒選上就如此傲慢，「當選後會不會更目中無人？」

對於許采蓁的回應，有網友為她打氣送暖，也有網友質疑「什麼都外推，竟然推稱是熱心民眾」、「推的一乾二淨，這樣觀感會比較好嗎？」