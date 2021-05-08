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影／大火快燒到我家了 南投山林火警直升機馳援灌救

聯合報 / 記者江良誠賴香珊／南投即時報導

南投縣草屯鎮九九峰平林巷，今天上午發生山林火警，因為大多是竹林、雜木林，加上天乾物燥火勢蔓延迅速，南投縣消防局出動草屯、國姓等7個消防分隊灌救，但火勢一度逼近民宅，劈劈啪啪的爆裂聲讓居民擔心不已，下午出動直升機從陸空分頭灌救，才在下午3點半獲得控制，不過，因為仍有殘火，雙冬消防分隊將徹夜警戒。

「啊，大火快燒到我家後面了」草屯鎮平林里知名景點九九峰，上午9點後方山坡地突然冒出白煙和火舌，因為持續乾旱，竹林和雜木林相當乾燥，火勢隨風迅速蔓延。南投縣消防局獲報後，派出雙冬、草屯、國姓、爽文、中興、南投等分隊出動前往灌救。

因為火勢延燒多個山頭，加上地形影響，大批人車灌救，火勢仍不容易控制。下午火勢逼近民宅，連警方都提醒居民小心，避免住處遭波及。消防局申請空勤直升機協助搶救，直升機吊掛水袋來來回回從空中灑水，配合地面消防人員灌救，逐步控制火勢，但有1.5公頃林地遭燒毀。

這場火警持續6個多小時，打火弟兄忙著救火沒時間吃午餐，南投縣縣議員簡賜勝得知後，請義消李志力出動香腸攤，趕往救災現場現場製作香腸和米腸，分送給警義消補充體力，為打火弟兄加油打氣。

火勢獲得控制，但因為林地面積廣大，殘火未全部撲滅，晚間由雙冬分隊在場警戒，避免死灰復燃，讓居民能安心過夜。

南投縣九九峰山林火警，火勢難以控制，下午出動空勤直升機從空中撒水配合地面灌救，才控制火勢。圖／讀者李志力提供
南投縣九九峰山林火警，火勢難以控制，下午出動空勤直升機從空中撒水配合地面灌救，才控制火勢。圖／讀者李志力提供
草屯鎮九九峰山林火警，火勢一度逼近民宅，讓居民擔心池魚之殃。圖／讀者提供
草屯鎮九九峰山林火警，火勢一度逼近民宅，讓居民擔心池魚之殃。圖／讀者提供
南投縣九九峰山林火警，火勢在山頭蔓延，下午出動空勤直升機從空中撒水配合地面灌救，才控制火勢。圖／讀者李志力提供
南投縣九九峰山林火警，火勢在山頭蔓延，下午出動空勤直升機從空中撒水配合地面灌救，才控制火勢。圖／讀者李志力提供

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