影／差3秒！貨櫃飛落溪床驚險影片曝光 2路人命大逃死劫

一輛貨櫃車今天下午3點多，行經基隆市麥金路一處彎道時，疑似速度過快加上插鞘沒有裝好，整個貨櫃竟然脫離板架翻落旁邊溪床，護欄150公尺全部壓爛。監視影帶曝光，突然翻車時前後都還有車輛，人行道也有2人，警方說「差3秒就被貨櫃壓到，2路人命大逃一劫」。

市警第四分局調查，今天下午3點多 ，劭姓男子駕駛貨櫃車行經安樂區麥金路401-5號前，時板架疑似因貨櫃裝載未確實固定插鞘，行經該路段轉彎處離心力傾斜，導致貨車自撞路旁護欄造成貨櫃飛出滾落鶯歌溪裡內，造成人行道護欄150公尺毀損，現場無人傷亡。

警方調出路口及附近監視器調查，所長羅軒偉表示，當時貨櫃車翻車時，剛好有2名路人走在人行道上，車頭一直往前撞緊逼路人，最後在行人後方停下，沒差幾公尺，「差3秒就被貨櫃壓到，2路人命大逃一劫」。

議員張秉鈞說，2名路人當時就走在人行道上，真的是很命大，逃過一劫，否則如果貨櫃撞到後果不堪設想。

羅軒偉在車禍發生後率備勤及線上巡邏警力，全力加強執行交通疏導管制並封閉麥金路該路口內線往大武崙方向，疏通雙向車流，通知報市府環保局、工務處緊急派員處置，實施封鎖線管制禁止行人進入人行道，防制意外發生，肇事駕駛經酒測無酒精濃度反應。

事故原因調查由交通隊派員現場照相測繪，釐清肇事責任，另依道路交通管理處罰條例29條1項4款對駕駛貨物未插入安全插銷違規部分依法告發。