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影／戴帽、口罩持刀搶奪女子5千元 搶匪來不及花就被逮了

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市年約50歲陳姓女子今天凌晨近5時在南區中華南路與國民路附近一處洗車場洗車，突遭戴帽、口罩及手套搶匪涉持折疊刀搶奪皮包，陳女拉扯反抗，致左手、右小腿多處擦挫傷，黃嫌取走現金5000元後將皮包丟還陳女，隨後開車逃逸，警方據報後以車追人，過濾上百支監視器，鎖定作案車輛，4小時後在東區租屋處，將涉案42歲黃姓男子緝捕歸案。

據調查，黃嫌曾因案服刑多年，日前才攜妻子從東部搬到台南市東區租屋，但因經濟狀況不好，可能因此鋌而走險。黃到案後，妻還抱著稚子前來探視，他直呼，維持家計不易，為了小孩奶粉錢，一時失慮，心生歹念。

今天凌晨4時50分，陳女在中華南路一處洗車場洗車，突遭黃嫌涉嫌持刀搶奪皮包，陳女拉扯反抗，致左手、右小腿多處擦挫傷，黃嫌取走現金5000元後將內有金融卡、信用卡等皮包丟還，開車往台南市區逃逸。

台南市警六分局獲報後，組成專案小組，過濾上百支監視器，很快鎖定作案車輛、鎖定黃嫌身分，並在東區租屋處附近查獲作案車輛，9時順利將黃嫌緝捕歸案，專案小組前後花了4小時，火速將他逮捕歸案，強盜犯甚至還沒花到任何贓款就落網。

台南市警六分局專案小組在案發4小時後，在黃嫌東區租屋處，將他緝捕歸案。記者邵心杰／翻攝
台南市警六分局專案小組在案發4小時後，在黃嫌東區租屋處，將他緝捕歸案。記者邵心杰／翻攝
台南市警六分局專案小組據報後以車追人，過濾上百支監視器，鎖定作案車輛，發現黃姓男子逃離現場身影。記者邵心杰／翻攝
台南市警六分局專案小組據報後以車追人，過濾上百支監視器，鎖定作案車輛，發現黃姓男子逃離現場身影。記者邵心杰／翻攝

監視器 口罩 搶劫

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