美意爆插曲！許崑源女兒送康乃馨 鄰長借車位不成咆哮店家

高雄市已故前議長許崑源的女兒許采蓁因母親節來臨，由新興區1名鄰長帶去沿戶送康乃馨，不料鄰長向某動物醫院借車位不成，待許采蓁送花離去後，鄰長折返動物醫院，指責店主不賣面子，破口指店主「太大牌了」。動物醫院將影像貼上網引議論，直到今晚許登門致歉，雙方握手言歡。

據了解，5月6日許采蓁由高雄市新興區中東里葉姓鄰長陪同，在新興區復興一路與七賢一路口附近，沿戶送康乃馨，葉姓鄰長向動物醫院借門口停車，動物醫院店主因車位只供雇客停放，回覆「沒辦法、不好意思」，鄰長便轉頭離去。

不久，許采蓁進動物醫院送花，由鄰長介紹是「許議長的女兒」，許送過康乃馨，笑容告知動物醫院的人，說仍會繼續服務，有需要的話可以撥電話給他們。

但是，葉姓鄰長送許離去後，不久折回動物醫院，說大家都是鄰居，只借停10分鐘做不到，「一點面子都不賣」、「我吞不下這口氣」，破口咆哮，指店主「你太大牌了啦」、「你太搖擺（囂張）三小、太過分了」。警方據報到場，得想是停車糾紛，告知相關權利，雙方表示不需警方介入處理。