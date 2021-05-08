聽新聞
test
0:00 / 0:00
美意爆插曲！許崑源女兒送康乃馨 鄰長借車位不成咆哮店家
高雄市已故前議長許崑源的女兒許采蓁因母親節來臨，由新興區1名鄰長帶去沿戶送康乃馨，不料鄰長向某動物醫院借車位不成，待許采蓁送花離去後，鄰長折返動物醫院，指責店主不賣面子，破口指店主「太大牌了」。動物醫院將影像貼上網引議論，直到今晚許登門致歉，雙方握手言歡。
據了解，5月6日許采蓁由高雄市新興區中東里葉姓鄰長陪同，在新興區復興一路與七賢一路口附近，沿戶送康乃馨，葉姓鄰長向動物醫院借門口停車，動物醫院店主因車位只供雇客停放，回覆「沒辦法、不好意思」，鄰長便轉頭離去。
不久，許采蓁進動物醫院送花，由鄰長介紹是「許議長的女兒」，許送過康乃馨，笑容告知動物醫院的人，說仍會繼續服務，有需要的話可以撥電話給他們。
但是，葉姓鄰長送許離去後，不久折回動物醫院，說大家都是鄰居，只借停10分鐘做不到，「一點面子都不賣」、「我吞不下這口氣」，破口咆哮，指店主「你太大牌了啦」、「你太搖擺（囂張）三小、太過分了」。警方據報到場，得想是停車糾紛，告知相關權利，雙方表示不需警方介入處理。
店方昨天將影像貼上網，引起議論。許采蓁獲悉，今晚近7點，趕去動物醫院道歉，雙方握手，才化解糾紛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言