彰化芳苑2車鄉間路口碰撞 母子天人永隔

許姓婦人今天駕車車上5人，行經彰化縣芳苑鄉一處無號誌路口與一輛轎車擦撞後側翻，造成副駕駛座的許婦長子傷重不治。芳苑警方提醒行經鄉道無號誌路口要減速慢行。

39歲的許婦上午駕駛「得利卡」廂型車，1車5人前往一處雞舍工作，由南往北方向行駛經芳苑鄉芳寮路與斗苑路頂後段720巷口，與26歲的陳姓男子駕駛由芳寮路西往東方向行駛黑色轎車發生碰撞。廂型車側翻，許婦被拋出車外，其餘4人受困，陳男急電119報案。

消防隊到場，坐在副駕駛座許婦18長子被卡在座位上已呈OHCA（到院前心肺功能停止）傷勢嚴重，消防員為許男急救時鮮血從口中流出，經送醫搶救仍不治。車內另有許婦的15歲次子，全身多處挫傷和骨折，傷勢不輕，另陳姓、林姓2名男乘客輕傷。傷者分別送二林基督教醫院、彰濱秀傳醫院。

芳苑警分局表示，這處路口為鄉間小路，沒有號誌，根據監視器畫面可見，兩車通過路口時都未確實減速查看。廂型車撞上轎車右車身後朝左側翻車。

現場搶救的芳苑消防隊表示，到場發現許婦拋出車外、右手骨折，乘客3人受困，利用油壓破壞器材陸續救出，其中1人當場失去生命徵象。

警方初步調查，2名駕駛經酒側值為零，路口並無交通號誌，自小客車行駛支道，廂型車則是行駛幹道上。從現場狀況判斷，雙方車速都很快，事故詳情仍待進一步釐清。