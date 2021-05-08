3台車疊羅漢！ 彰化市中山路4車連環撞害2人受傷

彰化市中山路2段與慈生路口，今天下午4時46分許，發生四輛車碰撞事故，其中3輛還疊在一起，造成兩人受傷送醫，警方到場處理，4名駕駛均無酒駕，肇事原因由警方調查中。

警方初步調查，其中一輛休旅車沿中山路2段由北往南，行駛到慈生街口時，不知原因失控衝到對向的北上車道，造成共兩輛轎車及兩輛轎車碰撞事故，其中3輛車碰在一起，還將夾在中間的休旅車，硬生生地抬起，彷彿疊在一起。

由於正值交通尖峰段，造成北上車道只剩一車道，並造成塞車。警方據報後，立即派出大批員警到場處理，此一事故共有兩人輕傷，均送往彰化基督教醫院治療。