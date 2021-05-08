快訊

孤單母親節 殉職飛官孕妻餐廳為亡夫留位點餐惹哭網友

影／眼鏡蛇貪吃關鼠籠 天熱蛇出沒通報現高峰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不想見國道多一具屍體 教練國道救狗遭狠咬濺血不後悔

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

黃姓空手道教練昨開車經國道1號北上33公里，見內側車道有1隻黑狗闖入，他擔心發生意外鼓起勇氣下車救援，卻不慎遭狗狠咬脖子血流如注，忍痛將牠載到附近消防隊，黃事後在臉書分享救援過程表示「不想看到高速公路多一具屍體」、「很痛但不後悔」，引起網友大讚他熱心愛護動物。

黃男在台北國小擔任空手道教練多年，平時熱心助人，昨開車經國1北上33公里見1隻繫有項圈的黑狗闖入內側車道，擔心亂竄遭高速撞死，趁著塞車時跳下車打算救狗，但黑狗疑似緊張，張嘴狠咬他脖子、耳朵，黃當場濺血臉部多處掛彩，自行就醫還縫了好幾針。

黃男事後在臉書附上照片，並寫下「不想看到高速公路上多一具屍體，瞬間不知道哪來的勇氣讓我停下車救你，雖然把你抱起來的瞬間被你咬的非常痛，但我也不敢放手」，「咬到的瞬間血流如注硬是抱著你走回車上，然後趕快下交流道po文求救」。

黃男還說「傷口太多，急診的醫師縫到傻眼，好在醫生知道我是為了救小狗就很細心地幫我逐一把傷口縫起來」，「我沒有後悔，希望你一切安好主人能把你帶回」。

昨PO文一出，圖文網路引起熱議，不少網友留言感謝他的愛心，紛紛表示「 謝謝你救了毛小孩」、「教練太英勇！」「真的是超級暖男」，「好人會有好報，希望你和狗狗都一切安好」。

桃園市消防局坪頂分隊表示，昨天12時20分黃男帶的1隻黑狗到對上求助，隊員協助黃男包紮止血，由他自行就醫，黑狗暫時留置消防分隊，後通知桃園市動保處帶走並尋找飼主。

黃男將跑到國道的黑狗抱上車，載往鄰近消防分隊。圖／截取自黃男臉書
黃男將跑到國道的黑狗抱上車，載往鄰近消防分隊。圖／截取自黃男臉書
黃男救援黑狗被咬到血流如注（圖經黑白變色處理）。圖／截取自黃男臉書
黃男救援黑狗被咬到血流如注（圖經黑白變色處理）。圖／截取自黃男臉書
黃男救援黑狗被咬到血流如注（圖經黑白變色處理）。圖／截取自黃男臉書
黃男救援黑狗被咬到血流如注（圖經黑白變色處理）。圖／截取自黃男臉書

高速公路 流浪狗

延伸閱讀

高速公路開錯方向怎麼辦？強國直接蓋一個高空U型彎給你

屍體等不及火化！印度流浪狗現火葬場啃食遺體 「部分臉龐硬生消失」

新竹市犬「棕棕」今傳咬傷洽公民眾濺血 送回動防所

「全明星」藍隊逼哭壽星鼓鼓 大元甜放閃卻濺血

相關新聞

男童學柔道被摔成近腦死 媽許母親節心願：只要你醒來

台中7歲黃姓男童學柔道被摔成近腦死，至今仍在加護病房昏迷，已昏迷17天，母親在臉書PO上他去年寫給媽媽的母親節賀卡，求兒...

高雄路口擦撞他車衝入騎樓 子彈散落車內駕駛跑了

高雄市四維一路及福德三路口今清晨4時35分許，有兩車在路口發生車禍。其中，白色轎車撞擊後駕駛未等警方到場就棄車逃逸，警方...

首季死亡人數六都最低 北市警宣導交安：為母保重

根據內政部警政署統計，台北市今年1至3月，每10萬人口事故死亡人數0.69人，為六都最低，事故防制成效良好；由於今天是母...

男教授糾纏狂毆 女教授瀕失明

台北市一名私立大學林姓男教授（四十歲），多年前婚外情另一名私立大學女教授（卅八歲），但女教授一直打算斬斷不倫戀，多次堅決...

暖男國道救狗 被咬濺血不後悔

黃姓空手道教練前天開車經國道一號北上卅三公里，見內側車道有隻黑狗闖入，擔心發生意外鼓起勇氣下車救援，卻不慎遭狗狠咬脖子血...

手臂刺派出所電話 迷途男子找到家

高雄一名鄭姓男子因迷途被帶回派出所，細心的警方發現手臂上刺有姓名跟電話號碼，撥打下去發現竟是湖內派出所電話，找到鄭男家人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。