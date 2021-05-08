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不想見國道多一具屍體 教練國道救狗遭狠咬濺血不後悔
黃姓空手道教練昨開車經國道1號北上33公里，見內側車道有1隻黑狗闖入，他擔心發生意外鼓起勇氣下車救援，卻不慎遭狗狠咬脖子血流如注，忍痛將牠載到附近消防隊，黃事後在臉書分享救援過程表示「不想看到高速公路多一具屍體」、「很痛但不後悔」，引起網友大讚他熱心愛護動物。
黃男在台北國小擔任空手道教練多年，平時熱心助人，昨開車經國1北上33公里見1隻繫有項圈的黑狗闖入內側車道，擔心亂竄遭高速撞死，趁著塞車時跳下車打算救狗，但黑狗疑似緊張，張嘴狠咬他脖子、耳朵，黃當場濺血臉部多處掛彩，自行就醫還縫了好幾針。
黃男事後在臉書附上照片，並寫下「不想看到高速公路上多一具屍體，瞬間不知道哪來的勇氣讓我停下車救你，雖然把你抱起來的瞬間被你咬的非常痛，但我也不敢放手」，「咬到的瞬間血流如注硬是抱著你走回車上，然後趕快下交流道po文求救」。
黃男還說「傷口太多，急診的醫師縫到傻眼，好在醫生知道我是為了救小狗就很細心地幫我逐一把傷口縫起來」，「我沒有後悔，希望你一切安好主人能把你帶回」。
昨PO文一出，圖文網路引起熱議，不少網友留言感謝他的愛心，紛紛表示「 謝謝你救了毛小孩」、「教練太英勇！」「真的是超級暖男」，「好人會有好報，希望你和狗狗都一切安好」。
桃園市消防局坪頂分隊表示，昨天12時20分黃男帶的1隻黑狗到對上求助，隊員協助黃男包紮止血，由他自行就醫，黑狗暫時留置消防分隊，後通知桃園市動保處帶走並尋找飼主。
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