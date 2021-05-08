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影／貨櫃車疑過快經彎道貨櫃掉溪床 後方駕駛：嚇死人
一輛貨櫃車今天下午3點多，行經基隆市麥金路一處彎道時，疑似速度過快加上插鞘沒有裝好，整個貨櫃竟然脫離板架翻落旁邊溪床，護欄都被壓蘭，幸好沒有砸到附近人車，但目擊的駕駛嚇出一身冷汗，直說「嚇死人」了。
一輛貨櫃車疑似速度過快，行經三民福德宮前轉彎處，整個貨櫃掉落翻越護欄滾到旁邊的鶯歌溪溪床，貨櫃車只剩板架，在貨櫃翻落處數十公尺前停下，裡面的貨物爆開滾到溪床。地點靠近安樂派出所，人行道上滿是刮痕，幸好當時沒有人車在附近。
警方獲報立刻趕至，發現貨櫃掉落溪水上，幸好沒有人傷亡，已採證調查，釐清責任。三民里長許超勝至現場關心，他說，貨櫃車疑有撞到路邊紐澤護欄，研判插鞘沒有插好，貨櫃才會脫落，萬幸是當時人行道上沒有人。
立委蔡適應秘書王安棟表示，今天下午3點多，貨櫃車開在他後面，剛好被他目擊到，貨櫃車疑似速度過整個貨櫃掉落河道，護欄整個被壓爛，十分誇張，直說「嚇死人」了。
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