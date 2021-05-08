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跟家人說要去上課！25歲男騎車與迴轉賓士相撞 頭部重創送醫不治

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林斗六市西平路今天發生一起車禍，一輛在雙黃線迴轉的賓士汽車和一輛機車相撞，李姓騎士頭部重創，發生過程中有段感人插曲，一名路過女護理師不顧烈日當空，趕往急救，鄰近住戶還取大陽傘幫忙遮陽，只是李男送醫仍告不治，無法挽回一命，原因由警方釐清中。

記者詢問李姓騎士的家人，是不是要回來過母親節，家人說，李很孝順，在外工作平常假日也都會回莿桐老家陪伴家人，才剛要返家過母親節，就發生這樣的事，怎不叫人心傷？

目擊民眾說，今天上午約11點，聽到緊急剎車聲，不到2秒就一聲「碰」巨大撞擊聲，走到屋外看，一輛機車與賓士汽車相撞，機車騎士滿臉鮮血，連人帶車倒臥在賓士車左後輪下。

兩車相撞後，一名女子和副駕駛座一名男子趕忙下車查看，發現騎士受重傷，急得跳腳，此時，一位路過的女子，不顧熱烈日當空，跑過去幫重傷的騎士進行CPR搶救。鄰旁住戶看到女子奮不身救人，趕緊從家裡拿出大陽傘幫救人的女子遮陽，有人幫忙搶救有人幫忙撐傘，感人畫面在馬路中央上演。

直到救護車抵達才把傷者受醫，這名搶救的婦女也弄得滿手是血，她離去後，才得知這位好心女子是一家診所的護理師。

警方指出，50多歲吳姓女子駕駛賓士車由莿桐往斗六方向行駛，行經事故現場，可能要迴轉，車子才轉過中線，對向的機車騎士發現前方車子要迴轉，緊急剎車卻已來不及，連人帶車直接衝撞上賓士汽車，頭部重創，因撞擊猛烈，機車的車頭扭曲變形。

李姓機車駕駛25歲，平日在嘉義工作，假日都會回家陪家人，今天出門時跟家人說要到斗六上課，肇事原因由警方調查釐清中。

斗六分局副分局長黃仁男指出，事故發生地點在雙黃線，呼籲駕駛人行經雙黃線劃設路段嚴禁迴轉，以免發生交通事故。

斗六市一輛賓士車疑為違規迴轉和一輛機車相撞，騎士送醫死亡。記者蔡維斌／翻攝
斗六市一輛賓士車疑為違規迴轉和一輛機車相撞，騎士送醫死亡。記者蔡維斌／翻攝
車禍發生後，一名好心路過的女護理師頂著烈日趕忙跑過去幫忙救人，鄰近好心住戶趕快取來大陽傘幫忙遮陽，一場感人的車禍救人畫面在馬路中央上演。記者蔡維斌／翻攝
車禍發生後，一名好心路過的女護理師頂著烈日趕忙跑過去幫忙救人，鄰近好心住戶趕快取來大陽傘幫忙遮陽，一場感人的車禍救人畫面在馬路中央上演。記者蔡維斌／翻攝
車禍發生後，一名好心路過的女護理師頂著烈日趕忙跑過去幫忙救人，鄰近好心住戶趕快取來大陽傘幫忙遮陽，一場感人的車禍救人畫面在馬路中央上演。記者蔡維斌／翻攝
車禍發生後，一名好心路過的女護理師頂著烈日趕忙跑過去幫忙救人，鄰近好心住戶趕快取來大陽傘幫忙遮陽，一場感人的車禍救人畫面在馬路中央上演。記者蔡維斌／翻攝
機車撞得稀爛。記者蔡維斌／翻攝
機車撞得稀爛。記者蔡維斌／翻攝

斗六 機車騎士

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