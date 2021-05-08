基隆籍漁船馬祖火燒船2船員失蹤 海巡單位持續搜尋

基隆籍漁船「漁富888」前天在馬祖東引東北方86浬發生火燒船沉沒，9名印尼籍船員獲救，2名我國籍船長余國明與輪機長余佳祥兄弟失蹤，海巡單位從昨天就漏夜搜救，目前還是一無所獲，隨著72小時的黃金救援時刻逼近，大家都希望能有好消息出現。

艦隊分署今天表示，搜救行動從昨天一直持續到今天，現場持續由北部地區機動海巡隊連江艦、馬祖海巡隊巡防艇10062艇、淡水海巡隊10070艇，截至目前共計1艦7艇112人次，全力搜尋2名失蹤台籍船員。