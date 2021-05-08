快訊

孤單母親節 殉職飛官孕妻餐廳為亡夫留位點餐惹哭網友

影／眼鏡蛇貪吃關鼠籠 天熱蛇出沒通報現高峰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆籍漁船馬祖火燒船2船員失蹤 海巡單位持續搜尋

聯合報 / 記者蔡家蓁／連江即時報導

基隆籍漁船「漁富888」前天在馬祖東引東北方86浬發生火燒船沉沒，9名印尼籍船員獲救，2名我國籍船長余國明與輪機長余佳祥兄弟失蹤海巡單位從昨天就漏夜搜救，目前還是一無所獲，隨著72小時的黃金救援時刻逼近，大家都希望能有好消息出現。

艦隊分署今天表示，搜救行動從昨天一直持續到今天，現場持續由北部地區機動海巡隊連江艦、馬祖海巡隊巡防艇10062艇、淡水海巡隊10070艇，截至目前共計1艦7艇112人次，全力搜尋2名失蹤台籍船員。

艦隊分署表示，經查該船為八斗子籍，於5日14時自富基漁港出發，船上共計11名船員，6日13時於富貴角西北122浬處因不明原因失火，由附近的馬紹爾籍貨輪「MOL TRIBUTE」及巴拿馬籍貨輪「H ORCA」先共同救起船上9名印尼籍船員，並向國家搜救指揮中心報案。

基隆籍漁船「漁富888」前天在馬祖東引東北方86浬發生火燒船沉沒，9名印尼籍船員獲救，2名我國籍船員兄弟失蹤，海巡單位持續搜救。圖／艦隊分署提供
基隆籍漁船「漁富888」前天在馬祖東引東北方86浬發生火燒船沉沒，9名印尼籍船員獲救，2名我國籍船員兄弟失蹤，海巡單位持續搜救。圖／艦隊分署提供
基隆漁船馬祖火燒船失蹤2兄弟持續搜尋，海巡單位持續搜救，期待早日有好消息傳來。圖／艦隊分署提供
基隆漁船馬祖火燒船失蹤2兄弟持續搜尋，海巡單位持續搜救，期待早日有好消息傳來。圖／艦隊分署提供

海巡 印尼 失蹤

延伸閱讀

基隆漁船馬祖火燒船失蹤2兄弟持續搜尋 家屬祈求好消息

一張圖看母親節天氣 今明午後大台北及西部山區短暫雷陣雨

全台高溫注意防曬 南部將飆破36度

藍眼淚伴星空…馬祖大坵島 拚台灣第2座「暗空公園」

相關新聞

男童學柔道被摔成近腦死 媽許母親節心願：只要你醒來

台中7歲黃姓男童學柔道被摔成近腦死，至今仍在加護病房昏迷，已昏迷17天，母親在臉書PO上他去年寫給媽媽的母親節賀卡，求兒...

高雄路口擦撞他車衝入騎樓 子彈散落車內駕駛跑了

高雄市四維一路及福德三路口今清晨4時35分許，有兩車在路口發生車禍。其中，白色轎車撞擊後駕駛未等警方到場就棄車逃逸，警方...

首季死亡人數六都最低 北市警宣導交安：為母保重

根據內政部警政署統計，台北市今年1至3月，每10萬人口事故死亡人數0.69人，為六都最低，事故防制成效良好；由於今天是母...

男教授糾纏狂毆 女教授瀕失明

台北市一名私立大學林姓男教授（四十歲），多年前婚外情另一名私立大學女教授（卅八歲），但女教授一直打算斬斷不倫戀，多次堅決...

暖男國道救狗 被咬濺血不後悔

黃姓空手道教練前天開車經國道一號北上卅三公里，見內側車道有隻黑狗闖入，擔心發生意外鼓起勇氣下車救援，卻不慎遭狗狠咬脖子血...

手臂刺派出所電話 迷途男子找到家

高雄一名鄭姓男子因迷途被帶回派出所，細心的警方發現手臂上刺有姓名跟電話號碼，撥打下去發現竟是湖內派出所電話，找到鄭男家人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。