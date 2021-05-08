快訊

孤單母親節 殉職飛官孕妻餐廳為亡夫留位點餐惹哭網友

影／眼鏡蛇貪吃關鼠籠 天熱蛇出沒通報現高峰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

82歲節儉翁拿退休金借女子做生意 原來是詐騙集團化身

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市82歲袁姓老翁在手機下載交友軟體認識一名大陸女子，兩人聊天頻繁感情漸深，女子向袁翁稱「借我一筆錢做生意」，袁翁節儉，仍從退休金中拿出3萬欲借女子，到銀行匯款時遭行員攔阻報警，在警方勸導下才知差點被騙。

松山分局民有派出所警員陳漢朋、吳宸欣上月接獲銀行報案指出，有民眾疑似遭詐騙，須警方到場調查，陳警、吳警趕抵發現，袁翁在手機認識一名大陸女子，對方向他說需要一筆錢做生意，袁才不疑有他，到銀行匯款3萬到女子帳戶。

陳警、吳警向袁表示這是常見詐騙案例，舉出過往碰過的實際案例，袁才明白是騙局。他說這3萬元是他退休金的一部分，感謝警方及行員即時幫他保住退休金。

據警方了解，袁翁退休多年，現今年邁無法工作，子女也不在身邊，倚靠過往存下的積蓄節儉生活，若遭詐騙集團騙錢，袁翁必定內心非常悲傷。

警方呼籲，假交友真詐財時有所聞，若遇類似詐騙情事應保持冷靜，切記3要訣「勿急、勿躁、多思考」，詳加查證，若有疑問可撥打165反詐騙電話求證。

松山分局民有派出所警員陳漢朋（左）、吳宸欣（右）。記者蔡翼謙／翻攝
松山分局民有派出所警員陳漢朋（左）、吳宸欣（右）。記者蔡翼謙／翻攝
松山分局民有派出所警員陳漢朋（左）到銀行勸阻袁姓老翁（右）。記者蔡翼謙／翻攝
松山分局民有派出所警員陳漢朋（左）到銀行勸阻袁姓老翁（右）。記者蔡翼謙／翻攝

詐騙集團 退休金

延伸閱讀

《販膚走卒》自由的定義。底層人民化身頂級物品，是幸還不幸？

退休金遭追繳 關中、焦仁和勝訴

欲動中投股利付黨工9.8億退休金 國民黨提告擇日再開庭

桂冠湯圓化身「流心冰淇淋」！芝麻、花生餡都吃得到

相關新聞

男童學柔道被摔成近腦死 媽許母親節心願：只要你醒來

台中7歲黃姓男童學柔道被摔成近腦死，至今仍在加護病房昏迷，已昏迷17天，母親在臉書PO上他去年寫給媽媽的母親節賀卡，求兒...

高雄路口擦撞他車衝入騎樓 子彈散落車內駕駛跑了

高雄市四維一路及福德三路口今清晨4時35分許，有兩車在路口發生車禍。其中，白色轎車撞擊後駕駛未等警方到場就棄車逃逸，警方...

首季死亡人數六都最低 北市警宣導交安：為母保重

根據內政部警政署統計，台北市今年1至3月，每10萬人口事故死亡人數0.69人，為六都最低，事故防制成效良好；由於今天是母...

男教授糾纏狂毆 女教授瀕失明

台北市一名私立大學林姓男教授（四十歲），多年前婚外情另一名私立大學女教授（卅八歲），但女教授一直打算斬斷不倫戀，多次堅決...

暖男國道救狗 被咬濺血不後悔

黃姓空手道教練前天開車經國道一號北上卅三公里，見內側車道有隻黑狗闖入，擔心發生意外鼓起勇氣下車救援，卻不慎遭狗狠咬脖子血...

手臂刺派出所電話 迷途男子找到家

高雄一名鄭姓男子因迷途被帶回派出所，細心的警方發現手臂上刺有姓名跟電話號碼，撥打下去發現竟是湖內派出所電話，找到鄭男家人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。