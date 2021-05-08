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82歲節儉翁拿退休金借女子做生意 原來是詐騙集團化身
台北市82歲袁姓老翁在手機下載交友軟體認識一名大陸女子，兩人聊天頻繁感情漸深，女子向袁翁稱「借我一筆錢做生意」，袁翁節儉，仍從退休金中拿出3萬欲借女子，到銀行匯款時遭行員攔阻報警，在警方勸導下才知差點被騙。
松山分局民有派出所警員陳漢朋、吳宸欣上月接獲銀行報案指出，有民眾疑似遭詐騙，須警方到場調查，陳警、吳警趕抵發現，袁翁在手機認識一名大陸女子，對方向他說需要一筆錢做生意，袁才不疑有他，到銀行匯款3萬到女子帳戶。
陳警、吳警向袁表示這是常見詐騙案例，舉出過往碰過的實際案例，袁才明白是騙局。他說這3萬元是他退休金的一部分，感謝警方及行員即時幫他保住退休金。
據警方了解，袁翁退休多年，現今年邁無法工作，子女也不在身邊，倚靠過往存下的積蓄節儉生活，若遭詐騙集團騙錢，袁翁必定內心非常悲傷。
警方呼籲，假交友真詐財時有所聞，若遇類似詐騙情事應保持冷靜，切記3要訣「勿急、勿躁、多思考」，詳加查證，若有疑問可撥打165反詐騙電話求證。
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