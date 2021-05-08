聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／19歲騎士彎道失控機車直接卡進電桿護欄中 人摔落邊坡
19歲張姓男子上午騎機車行經苗栗縣三灣鄉台3線公路南下102.5公里處的彎道時，疑似車速過快失控，機車衝到路邊護欄，卡在護欄與電桿的空隙內，人摔到道路道邊坡下方約8公尺深的竹林裡，苗栗縣消防局派員將他救起，男子身上有多處擦挫傷，左大腿開放性骨折，送醫救治，車禍原因和責任待調查。
苗栗縣消防局表示，三灣消防分隊上午10點2分接獲報案，台3線102.5公里處車禍，三灣分隊趕往搶救，發現一名年輕男子摔落道路邊坡下方竹林受困，他的意識清楚，救護人員使用抽吸式護木、彈繃及長背板將傷者固定，以省力滑輪將傷患救出送醫。
警方調閱路口監視器畫面，研判男子行經事故地點彎道時車速太快，失控自撞路邊護欄，男子酒測值為0；台3線公路彎道多，警方呼籲駕駛人行經時務必依速限行車，避免事故發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言