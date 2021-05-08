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影／19歲騎士彎道失控機車直接卡進電桿護欄中 人摔落邊坡

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

19歲張姓男子上午騎機車行經苗栗縣三灣鄉台3線公路南下102.5公里處的彎道時，疑似車速過快失控，機車衝到路邊護欄，卡在護欄與電桿的空隙內，人摔到道路道邊坡下方約8公尺深的竹林裡，苗栗縣消防局派員將他救起，男子身上有多處擦挫傷，左大腿開放性骨折，送醫救治，車禍原因和責任待調查。

苗栗縣消防局表示，三灣消防分隊上午10點2分接獲報案，台3線102.5公里處車禍，三灣分隊趕往搶救，發現一名年輕男子摔落道路邊坡下方竹林受困，他的意識清楚，救護人員使用抽吸式護木、彈繃及長背板將傷者固定，以省力滑輪將傷患救出送醫。

警方調閱路口監視器畫面，研判男子行經事故地點彎道時車速太快，失控自撞路邊護欄，男子酒測值為0；台3線公路彎道多，警方呼籲駕駛人行經時務必依速限行車，避免事故發生。

苗栗縣消防局及救援人員到場，將受傷騎士從邊坡下方竹林拉上公路送醫。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣消防局及救援人員到場，將受傷騎士從邊坡下方竹林拉上公路送醫。圖／苗栗縣消防局提供
19歲男子上午騎機車行經苗栗縣三灣鄉台3線公路南下路段彎道時，失控衝向路邊護欄，機車卡在護欄與電桿的空隙內，人摔落道路道邊坡下方的竹林裡。圖／民眾提供
19歲男子上午騎機車行經苗栗縣三灣鄉台3線公路南下路段彎道時，失控衝向路邊護欄，機車卡在護欄與電桿的空隙內，人摔落道路道邊坡下方的竹林裡。圖／民眾提供
苗栗縣消防局及救援人員到場，將受傷騎士從邊坡下方竹林拉上公路送醫。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣消防局及救援人員到場，將受傷騎士從邊坡下方竹林拉上公路送醫。圖／苗栗縣消防局提供
19歲男子上午騎機車行經苗栗縣三灣鄉台3線公路南下路段彎道時，失控衝向路邊護欄，機車卡在護欄與電桿的空隙內，人摔落道路道邊坡下方的竹林裡。圖／民眾提供
19歲男子上午騎機車行經苗栗縣三灣鄉台3線公路南下路段彎道時，失控衝向路邊護欄，機車卡在護欄與電桿的空隙內，人摔落道路道邊坡下方的竹林裡。圖／民眾提供

車禍

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