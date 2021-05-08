聽新聞
test
0:00 / 0:00
7歲童柔道課遭重摔昏迷18天 父按摩小手小腳盼勇敢兒快醒來
台中市豐原區7歲黃姓男童上月在柔道課訓練，疑遭何姓教練及小四學長連摔27次，導致顱內出血瀕臨腦死，至今已經昏迷第18天，還在醫院救治中。黃童術後腦壓從106一路下降，前晚更降到正常指數25，但昏迷指數仍是3。黃父今日上午在臉書PO文，感謝網友為兒子集氣加油，也期盼勇敢的兒子趕快醒來。
黃父今日在臉書PO文，指出「勇敢的兒子趕快醒來，不然娃娃姐姐要吃掉你的糖果了！」他上周上網查了按摩哪些部位能刺激腦部，這周開始按摩兒子的小手跟腳部、腳趾頭，目前兒子的腦壓已在正常值，腦壓檢測儀已經移除，但昏迷指數依然是3，還是需要大家的力量，繼續不間斷的幫兒子集氣、祈福。
黃父也感謝各界寄送的平安符、壓轎金、瑪力歐玩具等，還有專程送營養品過來，感謝大家的溫暖，也要兒子一起努力、加油。
豐原醫院指出，男童腦壓指數已降至標準指數25，昏迷指數3分，整體腦部、呼吸及消化功能尚不佳，目前呼吸狀況仍需依賴呼吸器，持續積極治療中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言