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7歲童柔道課遭重摔昏迷18天 父按摩小手小腳盼勇敢兒快醒來

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市豐原區7歲黃姓男童上月在柔道課訓練，疑遭何姓教練及小四學長連摔27次，導致顱內出血瀕臨腦死，至今已經昏迷第18天，還在醫院救治中。黃童術後腦壓從106一路下降，前晚更降到正常指數25，但昏迷指數仍是3。黃父今日上午在臉書PO文，感謝網友為兒子集氣加油，也期盼勇敢的兒子趕快醒來。

黃父今日在臉書PO文，指出「勇敢的兒子趕快醒來，不然娃娃姐姐要吃掉你的糖果了！」他上周上網查了按摩哪些部位能刺激腦部，這周開始按摩兒子的小手跟腳部、腳趾頭，目前兒子的腦壓已在正常值，腦壓檢測儀已經移除，但昏迷指數依然是3，還是需要大家的力量，繼續不間斷的幫兒子集氣、祈福。

黃父也感謝各界寄送的平安符、壓轎金、瑪力歐玩具等，還有專程送營養品過來，感謝大家的溫暖，也要兒子一起努力、加油。

豐原醫院指出，男童腦壓指數已降至標準指數25，昏迷指數3分，整體腦部、呼吸及消化功能尚不佳，目前呼吸狀況仍需依賴呼吸器，持續積極治療中。

黃童父親感謝各界寄送的平安符、壓轎金、瑪力歐玩具等，還有人專程送營養品過來。圖／擷取自黃父臉書
黃童父親感謝各界寄送的平安符、壓轎金、瑪力歐玩具等，還有人專程送營養品過來。圖／擷取自黃父臉書
黃父期盼大家能持續集氣祈福，讓兒子早日康復。圖／擷取自黃父臉書
黃父期盼大家能持續集氣祈福，讓兒子早日康復。圖／擷取自黃父臉書

按摩 柔道

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