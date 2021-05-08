常迷途手臂刺派出所電話 背後故事有洋蔥

高雄鄭姓男子因迷途被帶回派出所，細心的警方發現他在手臂上刺有姓名跟電話號碼，一撥打下去發現竟是湖內派出所電話，找到鄭男家人後才得知，原來鄭常迷途又不喜愛戴著安心手鍊，於是家人只好把轄區派出所電話刺在手臂。

據了解，本月4日傍晚6點多時，因鄭男（38歲）在高鐵左營站迷途，左營分局博愛四路派出所警員獲報到場後，發現鄭男手推2個行李箱，胸前還掛著包包，站在路口自言自語。

警方上前查看鄭男是否有攜帶證件、配戴安心手鍊物品，卻意外在鄭的手臂上發現比安心手鍊更加「安心」的「刺青」；鄭男手臂上竟是刺有一串電話號碼，還有他的姓名。

隨後，警方撥打這支電話，沒想到一打過去竟是鄭男住家轄區派出所，便請對方協助聯繫鄭的家屬到博愛四路派出所。

等待過程中，警方為安撫鄭男情緒，以手機撥放卡通影片讓他觀看，1小時後，鄭的父親從茄萣區的住家趕到所內。鄭父說，因兒子外出後時常不知去向，又不愛戴著安心手鍊，無奈只好出此下策，在鄭男的手臂上刺上聯絡方式。