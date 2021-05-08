高雄輕軌撞況不斷 交通局：藉助智慧裝置防災

高雄輕軌今天上午有發生與機車碰撞事故，這是今年第6起。輕軌狀況不斷，高雄市政府即將與電信業者合作，以車聯網安全防碰撞應用，降低用路人與輕軌碰撞事故。

今天上午10點左右，輕軌列車從C3前鎮之星站下行往C2凱旋瑞田站方向行駛時，在中山、凱旋路口遭機車擦撞，車上7名乘客無人受傷，司機員及高捷公司支援人力抵達現場後，安排旅客前往其他車站或改搭其他交通工具，機車騎士輕傷送醫。

交通局表示，事故當下屬東西向凱旋路及輕軌列車通行狀態，機車騎上人行道已屬違規，又未遵號誌管制違規右轉，造成事故。呼籲用路人行經輕軌運行路段，應遵守相關交通標誌標線及號誌指引，小心行駛。