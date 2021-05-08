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高雄輕軌撞況不斷 交通局：藉助智慧裝置防災

聯合報 / 記者林保光王慧瑛／高雄即時報導

高雄輕軌今天上午有發生與機車碰撞事故，這是今年第6起。輕軌狀況不斷，高雄市政府即將與電信業者合作，以車聯網安全防碰撞應用，降低用路人與輕軌碰撞事故。

今天上午10點左右，輕軌列車從C3前鎮之星站下行往C2凱旋瑞田站方向行駛時，在中山、凱旋路口遭機車擦撞，車上7名乘客無人受傷，司機員及高捷公司支援人力抵達現場後，安排旅客前往其他車站或改搭其他交通工具，機車騎士輕傷送醫。

交通局表示，事故當下屬東西向凱旋路及輕軌列車通行狀態，機車騎上人行道已屬違規，又未遵號誌管制違規右轉，造成事故。呼籲用路人行經輕軌運行路段，應遵守相關交通標誌標線及號誌指引，小心行駛。

交通局說，市府即將與電信業者合作在輕軌沿線建置5G開放網路的垂直應用示範場域，以車聯網的安全防碰撞應用，降低用路人與輕軌碰撞的事故，先期將在成功路與凱旋路口進行示範場域，並驗證5G增強型行動寬頻與超可靠低延遲通信等特性。若驗證成功，高雄市政府期望可加速布建智慧聯網系統在輕軌沿線路口，降低碰撞事故。

高雄輕軌今天上午10點2分又發生碰撞事故，是今年的第6起。圖／高捷公司提供
高雄輕軌今天上午10點2分又發生碰撞事故，是今年的第6起。圖／高捷公司提供
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高雄輕軌

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