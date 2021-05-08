基隆漁船馬祖火燒船失蹤2兄弟持續搜尋 家屬祈求好消息

基隆籍漁船「漁富888」前天在馬祖東引東北方86浬發生火燒船沉沒，9名印尼籍船員獲救，2名我國籍船長余國明與輪機長余佳祥兄弟失蹤，海巡單位今天仍全力搜救中，目前尚未尋獲。家屬祈求有好消息，不放棄任何希望。

有關漁富888搜救案最新狀況，基隆澳底海巡隊今天中午指出，尚未尋獲2名失蹤船員，現場持續搜救中。今天現場搜救能量連江艦、馬祖隊10062艇、淡水隊10070艇，共計1艦2艇，40人。截至目前為止共計派遣1艦7艇112人次。

基隆籍漁船「漁富888」前天在馬祖東引東北方86浬發生火燒船沉沒，9名印尼籍船員獲救，2名我國籍船長余國明與輪機長余佳祥兄弟失蹤，海巡單位目前全力搜救中。余姓兄弟捕魚30年經驗豐富，母親泣不成聲，「兒子很有責任感」，希望有好消息。船東說，「兩兄弟為救9漁工最後才跳船」

余家有4兄弟，是捕魚家族，失蹤的哥哥余國明，47歲，16歲就開始捕魚，是老大，未婚，他捕魚經驗豐富，尤其很會捕蟹。余佳祥是弟弟，為老三，42歲，育有2女1男，分別就讀高國中，家屬心急如焚，希望有好消息。