快訊

熟齡離婚女倍增 媽媽追求自我孩子也祝福

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆漁船馬祖火燒船失蹤2兄弟持續搜尋 家屬祈求好消息

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆籍漁船「漁富888」前天在馬祖東引東北方86浬發生火燒船沉沒，9名印尼籍船員獲救，2名我國籍船長余國明與輪機長余佳祥兄弟失蹤，海巡單位今天仍全力搜救中，目前尚未尋獲。家屬祈求有好消息，不放棄任何希望。

有關漁富888搜救案最新狀況，基隆澳底海巡隊今天中午指出，尚未尋獲2名失蹤船員，現場持續搜救中。今天現場搜救能量連江艦、馬祖隊10062艇、淡水隊10070艇，共計1艦2艇，40人。截至目前為止共計派遣1艦7艇112人次。

基隆籍漁船「漁富888」前天在馬祖東引東北方86浬發生火燒船沉沒，9名印尼籍船員獲救，2名我國籍船長余國明與輪機長余佳祥兄弟失蹤，海巡單位目前全力搜救中。余姓兄弟捕魚30年經驗豐富，母親泣不成聲，「兒子很有責任感」，希望有好消息。船東說，「兩兄弟為救9漁工最後才跳船」

余家有4兄弟，是捕魚家族，失蹤的哥哥余國明，47歲，16歲就開始捕魚，是老大，未婚，他捕魚經驗豐富，尤其很會捕蟹。余佳祥是弟弟，為老三，42歲，育有2女1男，分別就讀高國中，家屬心急如焚，希望有好消息。

失火的漁船為50噸CT4，為玻璃纖維船，船齡只有5年，為何會起火，船東表示還要再了解，希望能查明，目前先救人為主，早日找到余姓兄弟。

基隆漁船馬祖火燒船失蹤2兄弟持續搜尋，家屬祈求好消息。記者游明煌／翻攝
基隆漁船馬祖火燒船失蹤2兄弟持續搜尋，家屬祈求好消息。記者游明煌／翻攝
基隆漁船馬祖火燒船失蹤2兄弟持續搜尋，家屬祈求好消息。記者游明煌／翻攝
基隆漁船馬祖火燒船失蹤2兄弟持續搜尋，家屬祈求好消息。記者游明煌／翻攝

失蹤 馬祖

延伸閱讀

台大申請入學放榜 基隆二信「在地就學」3人錄取 他因疫情念公衛

藍眼淚伴星空…馬祖大坵島 拚台灣第2座「暗空公園」

影／基隆防災演練逼真 蔡總統稱讚各部會協調有成

影／基隆防災演練 蔡總統出席

相關新聞

澎湖海巡隊首次查獲陸籍民生物資運補船 船上竟有大量豬肉

大陸籍「順興666」號運補船，昨天晚上6點多因越界進入澎湖花嶼西北海域，經海巡艦艇強勢包抄截獲，海巡人員登上船發現船內載...

常迷途手臂刺派出所電話 背後故事有洋蔥

高雄鄭姓男子因迷途被帶回派出所，細心的警方發現他在手臂上刺有姓名跟電話號碼，一撥打下去發現竟是湖內派出所電話，找到鄭男家...

黃暐瀚母車禍執法骨牌效應 查獲賓士男買車數小時便酒駕

名嘴黃暐瀚的母親遭酒駕男子撞死，在各縣市起骨牌效應；高雄市警局發動連續3天取締酒駕「大執法」，高雄市警察局長黃明昭也也宣...

11歲女童被送寄養8年未見親生母 重逢相擁而泣「我好想妳」

11歲的「小莉（化名）」從小被送到寄養家庭，直到就讀國小，每逢母親節，同學談起如何和媽媽過母親節，她總有莫名的失落感，今...

影／19歲騎士彎道失控機車直接卡進電桿護欄中 人摔落邊坡

19歲張姓男子上午騎機車行經苗栗縣三灣鄉台3線公路南下102.5公里處的彎道時，疑似車速過快失控，機車衝到路邊護欄，卡在...

7歲童柔道課遭重摔昏迷18天 父按摩小手小腳盼勇敢兒快醒來

台中市豐原區7歲黃姓男童上月在柔道課訓練，疑遭何姓教練及小四學長連摔27次，導致顱內出血瀕臨腦死，至今已經昏迷第18天，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。