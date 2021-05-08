嘉南藥理大學學生承租宿舍「怪客出沒」 警埋伏數日今逮人

台南市嘉南藥理大學DCAR網路連日流傳、學生校外租屋宿舍「大學世界怪客出沒！務必當心」，學生指深夜常有一名「詭異男子」出沒，會動手要開一間間房間、仔細查看，甚至跑到頂樓窺視，學生還提供監視器拍攝男子出沒照片，提醒附近租屋學生及住戶注意。

歸仁警分局員警在網路發現後，轄區文賢派出所員警調閱監視器鎖定李嫌，多日埋伏終於今天凌晨發現他將機車停於社區外機車停車區，再利用租屋學生以門禁磁卡開門時趁隙跟著進入該社區中庭，埋伏員警趁機逮捕，全案依妨害自由罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。