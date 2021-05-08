聽新聞
test
0:00 / 0:00
酒後駕車失控連環追撞7機車釀5人傷 他到警局竟呼呼大睡
台南市南區中華西路與健康路交叉路口，今天上午9時多發生一起車禍，一名年約30歲的潘姓男子駕駛轎車行經該路段，疑似酒後駕車，車子失控，追撞在路口停等紅燈的7部機車，致使機車騎士東倒西歪，致5名騎士手腳擦挫傷，分別送醫後幸無大礙。目擊者更在網路社群PO文，痛批肇事者酒測0.45，還有說有笑。警方表示，車禍肇事原因，仍待進一步釐清。
台南市警六分局金華派出所據報後，派員到場處理，通報救護車將人送醫治療外，並在現場維持交通秩序。當救護員在場為傷者包紮治療時，路旁好心的民眾還為傷者撐傘防曬，還好傷者多為手腳擦挫傷，傷勢並不嚴重。
據調查，年約30歲的潘姓男子，疑似酒後駕車，開車行經該路段時，車子失控追撞在路口停等紅燈的7部機車，經酒測後超標。警方將潘帶回派出所調查時，他精神不濟到派出所內，反而呼呼大睡。
目擊者更在網路社群PO文，痛批肇事者酒測0.45，還有說有笑，此文一出，引發民眾撻伐，質疑肇事者現場反應「應該喝太晚」、「應該是剛結束」，也有民眾表示，酒駕肇事刑責真的需要修法，加鞭刑才會怕。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言