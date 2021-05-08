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酒後駕車失控連環追撞7機車釀5人傷 他到警局竟呼呼大睡

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南消防局據報後救護員為傷者包紮治療時，路旁好心的民眾還為傷者撐傘防曬，還好傷者多為手腳擦挫傷，送醫後均無大礙。記者邵心杰／翻攝
台南消防局據報後救護員為傷者包紮治療時，路旁好心的民眾還為傷者撐傘防曬，還好傷者多為手腳擦挫傷，送醫後均無大礙。記者邵心杰／翻攝

台南市南區中華西路與健康路交叉路口，今天上午9時多發生一起車禍，一名年約30歲的潘姓男子駕駛轎車行經該路段，疑似酒後駕車，車子失控，追撞在路口停等紅燈的7部機車，致使機車騎士東倒西歪，致5名騎士手腳擦挫傷，分別送醫後幸無大礙。目擊者更在網路社群PO文，痛批肇事者酒測0.45，還有說有笑。警方表示，車禍肇事原因，仍待進一步釐清。

台南市警六分局金華派出所據報後，派員到場處理，通報救護車將人送醫治療外，並在現場維持交通秩序。當救護員在場為傷者包紮治療時，路旁好心的民眾還為傷者撐傘防曬，還好傷者多為手腳擦挫傷，傷勢並不嚴重。

據調查，年約30歲的潘姓男子，疑似酒後駕車，開車行經該路段時，車子失控追撞在路口停等紅燈的7部機車，經酒測後超標。警方將潘帶回派出所調查時，他精神不濟到派出所內，反而呼呼大睡。

目擊者更在網路社群PO文，痛批肇事者酒測0.45，還有說有笑，此文一出，引發民眾撻伐，質疑肇事者現場反應「應該喝太晚」、「應該是剛結束」，也有民眾表示，酒駕肇事刑責真的需要修法，加鞭刑才會怕。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

年約30歲的潘姓男子上午駕駛轎車行經中華西路與健康路交叉路口，疑似酒後駕車，車子失控，追撞在路口停等紅燈的7部機車，致使機車騎士東倒西歪。記者邵心杰／翻攝
年約30歲的潘姓男子上午駕駛轎車行經中華西路與健康路交叉路口，疑似酒後駕車，車子失控，追撞在路口停等紅燈的7部機車，致使機車騎士東倒西歪。記者邵心杰／翻攝

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