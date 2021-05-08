違停路口遭照相舉發他稱等紅燈 法官打臉：照後鏡收起

基隆市一名駕駛把汽車停在七堵區明德一路、自治北街交岔路口處，因畫有禁止臨時停車標線，遭人民眾拍攝照片向警方檢舉違規停車，遭警方開罰單裁處300元，但他不服指當時是停等紅燈，非臨時停車。法官檢視照片發現照後鏡收起，駁回他撤銷罰單請求。

陳姓駕駛去年7月21日下午6時21分許，在基隆市七堵區明德一路、自治北街交岔路口處，因「在設有禁止臨時停車標線處所臨時停車」的違規行為，被民眾拍攝照片後向警方提出檢舉，經基隆市警察局第三分局員警查證屬實後，開出罰單，經裁處300元。

陳姓駕駛不服，主張當時是在路口停等紅燈，不是臨時停車，從照片中他後方車輛也是在停等紅綠燈的事實即可見分曉，原裁處認定事實有誤，訴請撤銷原處分。

法官檢視照片發現陳姓駕駛的汽車照後鏡收起，駕駛解釋，因怕停等紅燈過程遭鑽車縫的機車擦撞照後鏡，刻意收起。但法官質疑，照後鏡是駕駛車輛行駛時必須隨時注意保持適用狀態之安全設備之一，如燈號轉變為綠燈時，原告勢必要先回復照後鏡，始能駕車起步，顯然步驟繁雜且不便利，實難相信有人會於遇到紅燈時有此行為。