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影／從鳳梨到工地鋼條全都偷　屏警逮慣竊法院裁押

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東瑪家鄉美園社區上月發生正要採收的鳳梨田遭竊案，果農損失近千顆鳳梨，市值5萬元，警方接獲林姓被害人報案，縣警局長李文章指派分局與刑警大隊成立專案小組全力查緝，經過半個月蒐證跟監，鎖定有多項竊前科的林姓男子，林昨天將自高雄市一處工地竊得的鋼條帶到資源回收變賣時人贓俱獲，依竊盜罪嫌移送屏東地檢署偵辦，檢方向法院聲押獲准。

位處偏僻的瑪家鄉美園社區鳳梨田遭竊，警方到場查看失竊的果田，附近沒有居民，又沒有無監視器，警方專案小組從案發地往外擴展，調閱大量監視器，抽絲剝繭，過濾分析後鎖定一輛懸掛失竊車牌的廂型車，該車晝伏夜出且行駛鄉間小道難以追緝，承辦員警歷經半個月的埋伏跟監，鎖定駕駛車輛的45歲林姓男子，跟監發現林以竊盜為業，從農產品到工地的鋼筋全部都偷，蒐證完備後向屏東地院聲請搜索票，

警方昨天跟監林姓男子，發現木到高雄市楠梓區竊盜建案工地鋼條，得手後隨即駛往潮州鎮一家資源回收場準備銷贓，警方見機不可失當場逮捕，在車上起獲鋼條1批、作案工具等物，初步清查林另涉多起車牌及民生物資竊案，他供稱之前偷採的鳳梨都便宜賣光了，得手萬餘元；警方訊後將林依竊盜、加重竊盜罪嫌移送屏東地檢署偵辦，法官以有再犯之虞裁准羈押。

林姓竊嫌昨天將自高雄市一處工地竊得的鋼條帶到資源回收變賣時，警方當場人贓俱獲。記者潘欣中／翻攝
林姓竊嫌昨天將自高雄市一處工地竊得的鋼條帶到資源回收變賣時，警方當場人贓俱獲。記者潘欣中／翻攝
林姓竊嫌昨天將自高雄市一處工地竊得的鋼條帶到資源回收變賣時，警方當場人贓俱獲。記者潘欣中／翻攝
林姓竊嫌昨天將自高雄市一處工地竊得的鋼條帶到資源回收變賣時，警方當場人贓俱獲。記者潘欣中／翻攝
林姓竊嫌昨天將自高雄市一處工地竊得的鋼條帶到資源回收變賣時，警方當場人贓俱獲。記者潘欣中／翻攝
林姓竊嫌昨天將自高雄市一處工地竊得的鋼條帶到資源回收變賣時，警方當場人贓俱獲。記者潘欣中／翻攝

竊盜 鳳梨

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