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中國物資運補船越界 澎湖海巡首度查扣

中央社 / 澎湖縣8日電

澎湖海巡隊昨天首度查扣一艘中國物資運補船「順興666號」，船上有豬肉等貨物637公斤，人船貨一併押返留置調查。

澎湖海巡隊在對岸1日起的海洋伏季休漁期，短短一週內，先後查獲中國海釣船「發燒友」、「粵南澳漁31030」與「順興666號」。

海巡巡防艇執行護永專案威力掃蕩勤務時，在澎湖花嶼西北21.2浬處發現「順興666號」進澎湖海域，經廣播要求漁船受檢，仍加速逃逸，海巡採取強勢靠併登船。

「順興666號」押返馬公後，船上12名船員沒發燒現象，船上載有豬肉24箱與蔬果等38項，疑提供給海上作業中國漁船，澎湖縣政府衛生局與防檢單位全面消毒與燒燬，防堵非洲豬瘟及新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情流入，全案由海巡依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例查處。

澎湖 海巡

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