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高雄輕軌列車又傳車禍！女子騎車撞車頭幸輕傷

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄輕軌列車今天上午發生車禍，陳姓女子騎機車擦撞輕軌列車車頭，陳女左小腿挫傷送醫，暫無大礙，輕軌交通也在10分鐘後恢復暢通。這是今年輕軌第六次發生車禍，確實肇事原因，由警方調查中。

高雄市警局統計，輕軌列車自2016年通車已發生26起車禍，2016年2件、2017年9件、2018年5件、2019年3件、去年年2件，今年包括今天的車禍，已發生6件車禍。

據了解，今天上午10點10分許，陳姓女子（40歲）騎機車沿高雄市前鎮區中山三路往北行進，在中山三路與凱旋四路口，正遇輕軌列車通過，但陳女卻騎車擦撞上列車車頭摔倒，列車剛離開前鎮之星車站，行駛緩慢，也即停車。

警、消據報馬上趕到車禍現場，將陳女送往阮綜合醫院治療，已無大礙，列車也車禍後10分鐘駛離，肇事原因由警方調查中。

高雄輕軌列車發生車禍，女機車騎士擦撞車頭受傷。記者林保光／翻攝
高雄輕軌列車發生車禍，女機車騎士擦撞車頭受傷。記者林保光／翻攝

車禍 高雄輕軌

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