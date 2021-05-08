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欲斬斷不倫戀 北市女教授被已婚男教授拿筆電砸到險失明

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市一名私立大學林姓男教授（四十歲），多年前婚外情另一名私立大學女教授（卅八歲），但女教授一直打算斬斷不倫戀，多次堅決要分手，男教授死纏爛打，日前到女教授台北市住家，又開口談復合，女教授不願意，男教授一時情緒激動，竟拿筆電砸女教授，女教授左眼受重擊因此受傷，送醫後目前只能看見微弱光線，有失明危險。

女教授遭男教授拿筆電重擊後，男教授發現事情大條，趕緊報案送醫，女教授出院後向警方提起告訴，警方受理報案後，昨天逮捕林姓男教授，男教授坦承因為情緒一時失控，不慎傷到對方，警方訊後依重傷害罪嫌函送法辦。

據了解，這對男女教授分別任職於不同間私立大學，四年多前，已婚男教授與女教授兩人發展出不倫關係，但女教授不想繼續這段感情，多次提出分手，但男教授始終不願放下，多年來不斷糾纏對方想要復合。

上個月22日晚間7時許，男教授跑到女教授家中，再次要求復合，雙方深談到凌晨，女教授因為堅持分手，雙方激烈口角，男教授情緒激動，竟拿起筆電就往女教授頭部砸下。

女教授受傷送醫，左眼眶骨折、眼球水晶體移位，目前只能看到微弱光線，幾乎接近失明。女教授出院後，決定向警方提告，警方約談男教授到案說明。

示意圖／ingimage
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分手 婚外情 傷害罪

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