修雙B付訂金卻找不到車廠 疑遇詐團警助找到修配廠
台北市民陳姓男子獲悉中市安和路有家修配廠專門修雙B名車，且技術好，先匯款5000元訂金，5月1日南下中市，因人生地不熟，找不到車行，還以為是遇到詐騙集團，向警方求助，警協助找到修配廠，原來是車廠嘈雜之故，業者未接到陳男電話，這才解開這場大烏龍。
5月1日上午，市警六分局協和派出所接獲報案，陳男(26歲)稱他疑似遭詐騙需警方協助，警方到場時，陳男表示其特地從台北南下欲修車，但抵達約定地點附近時卻沒看到車廠人員，撥打電話也無人接聽，無計可施之下只好報警求助。
陳向警方表示，他從臉書上得知臺中某修配廠專門修理雙B名車且技術頗佳，在臉書上與店家相談甚歡後匯款5000元訂金，並特地從台北南下台中修車，但抵達了台中後，因人生地不熟，只知道修車廠位於安和路上，卻遍尋不著，撥打店家提供之電話也無人接聽，無奈之下只能報警求助。
協和派出所警員蘇原甲、潘瑋琳到場了解案情，查看陳男提供之修配廠臉書照片，發現該修配廠位於轄內，遂驅車前往該修配廠，員警到達後詢問該修配廠技師，確認確有約好幫陳男修理車輛一事，只是因為車廠嘈雜之故，陰錯陽差之下未接到陳男電話，隨後店家也與陳男取得聯繫，抵達位在高鐵橋下的修配廠，這才解開這場大烏龍。
警方表示，西屯區安和路一帶路線錯綜複雜，除虹揚橋連接的大條安和路外，沿著高鐵橋下的小路也叫安和路，外地人到該地區如單靠GOOGLE地圖確有可能走錯路，員警遇到類似報案，都會確認清楚，並憑藉對轄區的熟悉度，幫助民眾找到其所要去的地點。
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