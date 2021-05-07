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KTV鬥毆兩男遭刺傷腹部 北市信義警分局疑吃案

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

北市信義區某KTV上月發生聚眾鬥毆，李姓男子涉嫌持刀刺傷高姓、邱姓男子腹部，員警未將滋事者帶回究辦，被質疑吃案；北市信義警分局今坦承疏失，已通知李等3人依重傷害、妨害秩序罪嫌送辦，將檢討員警記過調地。

據調查，上月5日凌晨5點多，高姓、邱姓男子等5人在忠孝東路5段某KTV酒後離開，行經大廳時與李姓男子等3人口角，雙方推擠拉扯，李持折疊刀刺傷高、邱的腹部。

信義分局五分埔派出所2名警員在場守望，見狀呼叫4名警員支援，拉開雙方制止後，僅協助叫救護車，便讓雙方離開，未依刑法傷害、妨害秩序罪或社會秩序維護法究辦。

信義分局表示，雙方稱互為朋友不提告，欲自行和解，高拒絕送醫，邱自行離開，經檢視監視器畫面，今晚通知李等3人函送，後續將通知高、邱等人查辦。

分局說，員警未本於專業依案情嚴重性積極偵辦，也沒有向值日副所長報告，將依規嚴懲，並加強員警處理聚眾鬥毆及法紀要求。

台北市信義區某KTV發生聚眾鬥毆，林姓男子涉嫌持刀刺傷高姓、邱姓男子腹部，員警未將滋事者帶回究辦，被質疑吃案。記者李奕昕／翻攝
台北市信義區某KTV發生聚眾鬥毆，林姓男子涉嫌持刀刺傷高姓、邱姓男子腹部，員警未將滋事者帶回究辦，被質疑吃案。記者李奕昕／翻攝

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