疫情期間獲贈防水隔離衣 消防：救災更無後顧之憂

台北市消防局本月獲松山慈祐宮捐贈1台高頂救護車、2輛小型水箱消防車、13組末端二氧化碳監測儀及1萬件防水隔離衣，消防局指出，高頂救護車車內空間大，比起一般救護車可放置更多救護器材；防水隔離衣可用於防疫期間，避免救難人員被病毒感染；二氧化碳監測儀可偵測失去呼吸心跳患者呼出的二氧化碳濃度，即時反映CPR急救效率。

北市消防局表示，1999年6月成立「金鳳凰專責救護隊」至今救活超過1097位到院前失去呼吸心跳患者，今年至今已有25到院前失去呼吸心跳患者康復出院，未來會利用這次獲贈的高頂救護車、小型水箱消防車等器材，繼續溺救難。

本月4日早上9點，松山慈祐宮舉辦天上聖母1062年聖誕三獻大典，活動中向消防局捐贈1台高頂救護車、2輛小型水箱消防車、13組末端二氧化碳監測儀及1萬件防水隔離衣，北市長柯文哲代表消防局頒贈感謝狀。