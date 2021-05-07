1000倍代價！白牌車收100元載3名學生 遭開罰10萬元

苗栗監理站稽查人員今天下午會同苗栗縣警局在後龍火車站附近針對可疑車輛攔檢，發現一輛鐵灰色轎車載了3名學生到火車站準備下車，經訪談學生及駕駛，學生坦承從仁德醫專到後龍火車站3人車資共100元，白牌車司機辯稱是載朋友，拒不承認收費，但稽查人員仍開出10萬元起跳的高額罰單。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，以自用車輛違法經營計程車客運業，將依公路法第77條規定處10萬元以上2500萬元以下罰鍰，非法營業車輛的牌照及汽車駕駛人駕照得吊扣4個月至1年，或吊銷駕照，未滿2年不得再請領或考領，有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將廢止營業執照，如此重罰不外乎是希望遏止白牌攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益。