慣竊酒後騎走別人機車偷錢包、闖民宅還偷香爐 警人贓俱獲

台南市卓姓51歲男子曾多次因偷竊被捕，昨在永康兵仔市場喝酒後，見有騎士停車後機車鑰匙未拔離開購物，把車騎走；卓嫌雖然喝了酒手腳還是很俐落，30分鐘內不但順手牽羊拿走民眾的錢包，還闖進民宅、沒找到錢就把神龕上3個香爐搬走。員警到場調閱監視器、發現是卓姓慣竊，認為他應該還在附近，馬上到附近巷弄找人，人贓俱獲。

警方表示，轄區復興派出所員警獲報後積極找人，半小時後在附近中華一路39巷裡發現卓嫌騎著偷來的機車東張西望，趁他準備停車時上前逮人；員警發現卓嫌滿臉通紅一身酒氣，隨後酒測酒精濃度值超過每公升0.25毫克，昨晚依竊盜及公共危險等罪嫌移辦，並陸續找到被害人歸還香爐及錢包。