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防制鬥毆案件發生 北市警偕21家KTV業者加強自主管理

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

近期治安事件頻傳，台北市警方近日與轄內21家KTV業者舉行自主安全管理座談會，加強營業場所自主安全管理，期盼警民共同防範不法，避免治安事件再度發生。

台北市警察局表示，副局長邱寬愉5月6日下午2時30分舉行座談會，分析台北市KTV內發生持械鬥毆案例及防制作為，建議業者強化安全措施，如安裝監視器設備、動線區隔、工作人員教育訓練及裝設安檢門、金屬探測器等。

另分析各營業場所發生聚眾鬥毆案件的事發原因，依照各場所不同的空間格局、動線周邊環境，建議業者採取「自主安全管理」預防措施，以防範聚眾鬥毆案件發生。現場與會業者回應熱烈，也允諾配合落實相關安全措施。

因聚眾鬥毆案件時常衍生重大社會治安事件，警方特別呼籲，經營易滋事場所業者應善盡自主管理責任，設置適當安檢措施，拒絕攜帶刀械、槍械等違禁品的消費者；若發現顧客有鬥毆滋事前兆，應立刻通報警方到場處置。

為保護消費者、維護台北市治安，警方將持續針對經常發生鬥毆事件的營業場所採取密集臨檢、路檢等勤務作為，加強執法強隊，展現打擊不法的決心。

近期治安事件頻傳，台北市警方近日與轄內21家KTV業者舉行自主安全管理座談會。記者李隆揆／翻攝
近期治安事件頻傳，台北市警方近日與轄內21家KTV業者舉行自主安全管理座談會。記者李隆揆／翻攝
近期治安事件頻傳，台北市警方近日與轄內21家KTV業者舉行自主安全管理座談會。記者李隆揆／翻攝
近期治安事件頻傳，台北市警方近日與轄內21家KTV業者舉行自主安全管理座談會。記者李隆揆／翻攝

北市 安檢 KTV

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