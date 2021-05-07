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神奇！女子離家出走警察遍尋未果 媽祖指引她現身警局

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣斗南鎮朱姓女子昨天清晨騎單車離家出走，家人報案，因她未帶手機無法定位找人，怕她出意外，只好土法煉鋼跨越兩個分局轄區，循線調閱近百隻路口監視器，找了約10多個小時卻只見其影不見其人，始未尋獲，今天凌晨她卻忽然現身斗南分局要水喝，自稱是「六房媽祖」要她回家，讓踏破鐵鞋無覓處的警方鬆了一口氣。

40歲的斗南鎮朱姓女子因心情不好，昨天一早騎踏車離家出走，沒帶手機，家人花了幾小時找人未著，擔心她想不開或發生意外，趕緊報案，因無法利用手機定位找人，斗南分局警員只能以路口監視器逐一過濾尋找。

警方如海底撈針擴大調閱數十隻鏡頭，才發現她在昨天上午8時許，出現在斗南大東里進入虎尾鎮竹圍子，馬上通知虎尾分局共同協尋，直到昨天夜深，兩地警方仍分派數組人馬，出動警車在她可能到過的地區搜尋，但仍無所獲。

直到今天凌晨一名女子突然出現在斗南派出所，值班警員林永竣一眼認出這名女子可能就是大家找了一整天的朱女，警方對她如何會自己出現在警局感到好奇，女子一整天沒喝水沒進食，一臉倦容，警方趕緊送水給麵包，並問她到底怎麼回事。

朱女喝了水才回了一下神，告訴警察說，她心情不好，一早騎自行車，一路從斗南四處亂逛，也不知騎了多久，後來就到了土庫鎮的六房媽紅壇，她進紅壇拜拜並在附近閒逛，似乎感應到六房媽祖在指點勸戒她要趕緊回家，於是就再騎回斗南分局後方的小公園，休息到半夜3點多才回家。

朱女說，沒想到聽了媽祖的話回到家，卻發現家門上鎖，她不想吵醒家人，她整天沒吃喝，身上又沒錢，知道有警察的地方就水喝，所以才又跑到警局來，因沒帶手機不知道家人找得心急，更不知道警察也動用那麼多人在找她，造成大家困擾，深感抱歉。

朱女的父親也說，日前才曾帶女兒到土庫六房媽拜拜上香，想不到女兒離家出走竟會跑到六房媽祖那裡，除了感謝警察的苦心，也感謝六房媽的保佑，讓其女兒一日一夜還得平安歸來，由本月22日六房媽要過爐，搬家到大埤鄉的新紅壇，屆時他將會帶全家前往參拜，感謝神恩。

斗南鎮女子騎單車離家出走，警方循上百隻路口監視器尋找，只見其影不見其人，沒想到隔了10多小時，她竟現身警局。記者蔡維斌／翻攝
斗南鎮女子騎單車離家出走，警方循上百隻路口監視器尋找，只見其影不見其人，沒想到隔了10多小時，她竟現身警局。記者蔡維斌／翻攝
斗南鎮女子騎單車離家出走，警方循上百隻路口監視器尋找，只見其影不見其人，沒想到隔了10多小時，她竟現身警局。記者蔡維斌／翻攝
斗南鎮女子騎單車離家出走，警方循上百隻路口監視器尋找，只見其影不見其人，沒想到隔了10多小時，她竟現身警局。記者蔡維斌／翻攝

警察 媽祖

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