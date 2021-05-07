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11歲女童被送寄養8年未見親生母 重逢相擁而泣「我好想妳」

聯合報 / 記者林保光／即時報導

11歲的「小莉（化名）」從小被送到寄養家庭，直到就讀國小，每逢母親節，同學談起如何和媽媽過母親節，她總有莫名的失落感，今年她決定鼓起勇氣，尋找媽媽，透過社工和員警協助，終於找到小莉的母親。母女相逢，小莉立刻擁入媽媽懷抱，哭喊「媽媽，我好想妳」，母女相擁而泣，令員警鼻酸。

小莉媽媽淚流滿面說，因她收入不穩定，孩子的爸爸又已失聯，她無力照顧小孩，因為不想讓孩子看自己的狀況，才沒再與社會局聯絡去看小孩。她向員警說，未來她會勇於承擔責任，會定期探視孩子，彌補這些年沒給小莉的母愛。

小莉3歲時父母便離異，她跟隨母親生活，可是因母親沒固定收入，經濟困頓，高雄市社會局才介入，將小莉送往寄養家庭。原本母親會固定時間探視她，但後來母親似乎從人間蒸發，到今年母女已8年不曾見面。

逐漸長大的小莉鼓起勇氣，向寄養媽媽提起想見親生媽媽，後來透過社工，向高雄市婦幼警察隊求助，希望幫小莉圓夢。

警方說，婦幼隊女警黃莉婷花了至少1周，利用勤餘時間，不斷和社工、家屬、舊戶籍地址的里鄰長聯繫，希望探得小莉媽媽的下落，但總遍尋不著，後來警方找到小莉媽媽曾賣過機車的資料，才聯絡到小莉媽媽，獲悉她到外縣市，黃莉婷說出小莉想見她，她也一口答應。1周前警方安排母女倆在婦幼隊見面，小莉由社工陪同，一見到媽媽，馬上衝上媽媽的懷裡，哭喊「媽媽，我好想妳」，母女倆相擁而泣。

小莉一見到媽媽立刻擁入媽媽的懷抱，哭喊「媽媽，我好想妳」。記者林保光／翻攝
小莉一見到媽媽立刻擁入媽媽的懷抱，哭喊「媽媽，我好想妳」。記者林保光／翻攝

寄養家庭 社工 母親節

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