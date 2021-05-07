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嘉陽高中女學生遭公車撞死 漢翔送工作服與識別證圓夢
16歲張姓女高中生上月底在台中市清水區嘉陽高中校門口遭公車撞擊，張女當場失去生命跡象，送醫搶救仍不治。張女就讀嘉陽高中飛機修護科一年級，乖巧且成績優異，生前希望畢業後到漢翔公司任職，未料上課途中卻遇死劫，令師生相當不捨。漢翔公司今日將一套工作服與榮譽識別證送到靈堂，盼讓她一路好走。
嘉陽高中飛機修護科一年級共有90名學生，只有5名女生就讀，張女成績優異，每次都考第一名，更是科內教師預定要參加全國工科技藝競賽飛機修護金手獎的培訓選手。
漢翔公司副總經理黃淑媛與校方今日到張家致意，並親送漢翔公司員工制服、榮譽識別證、勇鷹號新式高教機模型給她，期盼張女能夠在天堂圓夢。
漢翔公司指出，公司董事長胡開宏得知飛修科女學生不幸事件，主動與校方聯繫，今日到張女家中關心，親送漢翔公司員工制服、榮譽識別證、勇鷹號新式高教機模型給她，期盼讓年輕人的夢想不會有遺憾，鼓勵繼續朝著夢想前進，也喚起更多年輕學子們對於航空工業的熱忱。
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