聽新聞
test
0:00 / 0:00
建築原物料因疫情飆漲 高雄小偷工地順手牽羊氣壞包商
疫情影響全球物流作業，不少原物料飆漲，高雄市張姓男子騎車經過大寮區一處工地，趁四下無人偷走一批銅線與銅棒，過程全被監視器拍下，工地包商不堪損失報警處理。警方表示，依據監視器畫面鎖定居無定所的張姓男子，鎖定嫌犯常出沒地點埋伏，只花2天抓到人，可惜已經追不回失物。
林園警分局今天指出，一名包商上月26日報案指稱，位於大寮區工地的銅線、銅棒被竊，市場約數萬元，近期原物料飆漲，一時找不到代替性原物料，工程恐怕因此延宕。
警方依據監視器畫面鎖定一名素行不良的張姓男子偵辦，追查後發現，張嫌已被法院發布通緝，平日在外遊蕩不敢回家，員警在張嫌常出入處埋伏逮到人，竊嫌坦承缺錢用下手行竊，偷來的物料已變賣出去。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言