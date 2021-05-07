建築原物料因疫情飆漲 高雄小偷工地順手牽羊氣壞包商

疫情影響全球物流作業，不少原物料飆漲，高雄市張姓男子騎車經過大寮區一處工地，趁四下無人偷走一批銅線與銅棒，過程全被監視器拍下，工地包商不堪損失報警處理。警方表示，依據監視器畫面鎖定居無定所的張姓男子，鎖定嫌犯常出沒地點埋伏，只花2天抓到人，可惜已經追不回失物。

林園警分局今天指出，一名包商上月26日報案指稱，位於大寮區工地的銅線、銅棒被竊，市場約數萬元，近期原物料飆漲，一時找不到代替性原物料，工程恐怕因此延宕。