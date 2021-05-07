聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹市監警聯合查獲違法白牌車 罰10萬元、吊照4個月
白牌車暗藏乘車風險，新竹市監理站與新竹市警察局交通隊組成監警聯合稽查小組，昨根據民眾舉報可疑白牌車輛，在市區成功攔查到1輛白牌車，依規開罰駕駛人10萬元、吊扣駕駛執照4個月，也將吊扣違規營業車輛汽車牌照4個月，呼籲用路人守規。
新竹市監理站長朱詩蘅說，白牌車多以成立Line群組攬客或電話預約接送客人，新竹市監理站會同警方在轄內重要運輸場站及民眾舉報白牌車出沒地點加強巡查，昨天在新竹市南門街攔查到1輛休旅車違法營業，將公路法第77條第2項規定加重處罰，個人最高可處罰鍰50萬元，如有合法計程車行掩護非法營運，最重將予廢止營業執照。
新竹市監理站也提醒民眾慎選，合法計程車車牌顏色為白底紅字，車上有駕駛人相片及姓名的執業登記證，白牌車就是一般自用小客車，車牌為白底黑字、車身顏色不定，請民眾勿因貪圖一時方便搭乘白牌車，監理站將不定期會同警方稽核取締。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言