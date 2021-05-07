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提前知道香港大樂透開獎號碼？ 熟女網交下注被騙70萬
桃園市王姓女子上網交友，結識自稱任職澳門娛樂公司李姓男子，李宣稱可提前知道香港大樂透開獎號碼，邀約下注，王女匯款有去無回，被騙70餘萬元。
王女上月初在臉書結識自稱香港人李姓男子，加入LINE聊天，李每天貼心問候獻殷勤，以老婆稱呼，王女以為遇上真命天子，陷入詐騙陷阱。
李自稱在澳門娛樂有限公司擔任部長，有內線消息可提前知道香港大樂透開獎號碼，邀約下注投資；王女匯款70萬元後，李稱中獎3億元彩金，要付180萬元保證金才能領取，王女驚覺受騙報案。
刑事局說，歹徒假交友、假投資詐騙，常自稱香港或澳門海關人員、投資顧問、彩金公司主管，使用帥哥照片上網交友，鎖定35至55歲女子假意交往取信，再以掌握內線投資管道穩賺不賠，誘使匯款，民眾遇網友邀約投資或借錢務必提高警覺。
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