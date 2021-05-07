提前知道香港大樂透開獎號碼？ 熟女網交下注被騙70萬

桃園市王姓女子上網交友，結識自稱任職澳門娛樂公司李姓男子，李宣稱可提前知道香港大樂透開獎號碼，邀約下注，王女匯款有去無回，被騙70餘萬元。

王女上月初在臉書結識自稱香港人李姓男子，加入LINE聊天，李每天貼心問候獻殷勤，以老婆稱呼，王女以為遇上真命天子，陷入詐騙陷阱。

李自稱在澳門娛樂有限公司擔任部長，有內線消息可提前知道香港大樂透開獎號碼，邀約下注投資；王女匯款70萬元後，李稱中獎3億元彩金，要付180萬元保證金才能領取，王女驚覺受騙報案。