加LINE喊一聲「阿舅」 男子險遭詐39萬

新北市板橋區許姓男子，日前接獲佯稱是他外甥的詐騙電話，表示有急用向許男借錢，許男因擔心外甥需錢孔急，馬上前往住家附近的銀行臨櫃匯款，行員進行關懷提問時，請許男再次確認是否確實為外甥跟他借錢，並通知警方到場共同確認，發現確實為詐騙集團解借他外甥名義借錢，成功替許男守住荷包。

警方表示，許男在5月4日下午接到自稱是他外甥的男子電話，開頭就直呼舅舅的親切叫法，並表示因為最近更換手機，請許男重新加他通訊軟體，許男加入後，隔天隨即接到該名男子以通訊軟體撥打電話給他，向他商借39萬元，並保證隔日就會還錢，許男平日與外甥感情融洽不疑有他，二話不說前往板橋區永豐銀行東板橋分行匯款。

臨櫃行員進行關懷提問時，覺得許男應該是遭到詐騙，請他再次撥打電話確認，並通知轄區海山警分局海山派出所員警到場協助，許男也再次撥打電話給外甥才驚覺自己遭詐，員警到場後也跟許男表示，類似詐騙手法時有所聞，好在這次在行員機警的停止匯款，也保住了許男的荷包。